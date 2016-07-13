به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با سفر حمید چیت چیان وزیر نیرو به لندن، ایران و انگلیس یک یادداشت تفاهم در حوزه صنایع برق و انرژی امضا کردند به طوری که این تفاهم نامه بین بهرام طاهری مدیرکل دفتر محیط زیست، ایمنی، بهداشت و امور اجتماعی وزارت نیرو و «کوردون جی ولش» معاون بخش تجارت موسسه صندوق ضمانت صادرات انگلیس در محل سفارت ایران در لندن امضا شد.

حمید چیت چیان وزیر نیرو در تشریح جزئیات امضای این یادداشت تفاهم همکاری، با اشاره به جایگاه صندوق ضمانت صادرات انگلیس، گفت: هرگونه طرحی که نیازمند تامین مالی و یا سرمایه گذاری باشد، نیازمند بیمه شدن توسط این موسسه است.

این عضو کابینه دولت با اعلام اینکه با به نتیجه رسیدن مذاکرات با این موسسه، یادداشت تفاهمی بین وزارت نیرو و این موسسه امضا شد، تصریح کرد: این اقدام مسیر تأمین مالی طرح‌ها توسط موسسات انگلیسی را تسهیل کند، قطعا بدون برجام چنین تفاهمی هرگز میسر نمی‌شد.

این مقام مسئول با تاکید بر اینکه بعد از پذیرفتن برجام، فضای جدیدی برای همکاری بین ایران و سایر کشورها ایجاد شده است، بیان کرد: ایران کشوری با ظرفیت‌های فراوان است و فرصت بسیار خوبی بوده که شرکت‌های مختلف در زمینه های گوناگون بتوانند در آن فعالیت کنند.

وی با یادآوری اینکه زمانی که نام ایران به میان می‌آید عمدتا توجه ها به موضوع گاز و نفت جلب می‌شود، در حالی که ظرفیت‌ها و زمینه‌های کار در ایران بسیار فراتر از نفت و گاز است، تاکید کرد: ایران هم اکنون رتبه هیجدهم را در اقتصاد جهان دارد و کشوری است که از زیرساختهای بسیار مستحکمی برخوردار است.

چیت چیان با بیان اینکه نفت و گاز حداکثر یکم چهارم اقتصاد ایران را تشکیل می‌دهد، گفت: اقتصاد ایران از تنوع بسیار قابل توجهی برخوردار است و در صنایع گوناگون و بویژه در زیرساختها، سابقه طولانی و موفقی داشته است.

وزیر نیرو افزود: مهمترین جنبه های که باید به آن توجه شود، ظرفیت‌های انسانی قابل توجه ایران است، از نظر آموزش و تربیت مهندس، ایران برابر آمریکا جایگاه پنجم را در دنیا به خودش اختصاص داده است.

این مقام مسئول در مورد موضوع برق نیز، ایران جزو ۶ کشور دارای فناوری ساخت توربین گازی نیروگاهی در جهان است، همچنین ایران از نظر تولید برق در مکان چهاردهم جهان قرار دارد، خاطرنشان کرد: ایران صادرکننده خالص برق به ٤ کشور افغانستان، عراق، ترکیه و پاکستان بوده و از ٢ کشور جمهوری آذربایجان و ترکمنستان مقادیر کمی برق وارد می‌کند و دارای تبادل انرژی با ارمنستان است.