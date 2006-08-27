مددجويان بمي حمايت نمي شوند!

به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر ، تمامي مددجويان ، نيازمند دريافت خدمات و مستمري هر چند ناچيز در ماه هستند اما سازمان بهزيستي به دليل عدم تخصيص اعتبارات به موقع و كافي ، توان حمايت و پرداخت مستمري به مددجويان را ندارد و همين امر مشكلات و آسيب هاي بسياري را براي خانواده هاي تحت پوشش بمي ايجاد كرده است.

همچنين ، 8 هزار مددجوي تحت پوشش بمي را 2500 زن سرپرست خانوار ، 2700 معلول ، 4هزار كودك بي سرپرست تشكيل مي دهد كه تمامي اين افراد براي گذران زندگي و تامين حداقل احتياجات خود نيازمند حمايت اي گسترده و ارائه خدمات ويژه از سوي دولت هستند .

در صورتي كه به گفته رئيس بهزيستي بم در سال جاري هنوز هيچ اعتباري براي ارائه خدمات و مستمري به مددجويان تحت پوشش بمي اختصاص نيافته و همچنين اعتباري كه طي 2 سال گذشته براي حمايت و اسكان موقت مردم بم اختصاص يافته بود امسال قطع شد و ديگر به طورويژه به شهرستان بم نگاه نمي شود .

پس از گذشت 2 سال و 7 ماه از وقوع زلزله بم هنوز بسياري از ادارات و سازمان ها در كانكس ها داير هستند و همچنين افراد بسياري نيز در اردوگاه و كانكس زندگي مي كنند و اين امر نشاندهنده روند كند ساخت و ساز در اين شهرستان است بنابراين بايد مانند سالهاي قبل به صورت ويژه به اين شهر نگاه شود و اعتبارات مناسبي نيز براي كمك و حمايت از مردم آسيب ديده و نيازمند اختصاص داده شود در غير اينصورت شاهد افزايش مشكلات و آسيبها و گرفتاريهاي خانواده ها خواهيم بود .

رئيس بهزيستي بم به مشكلات مردم اين شهرستان اشاره مي كند و مي گويد: هم اكنون 4 هزار كودك بي سرپرست و بد سرپرست تحت پوشش قرار دارند كه در سال گذشته با همكاري يونيسف مورد حمايت قرارگرفتند بطوريكه براي 2200 كودك زلزله زده حساب بانكي باز شد و براي تمامي آنها ماهيانه 40 هزار تومان مستمري پرداخت مي شد اما با قطع كمك مالي يونيسف اين كمكها نيزپايان يافت و همين امر موجب شده اين افراد هم اكنون براي تامين نان شب خود نيزبا مشكل مواجه هستند .

موسي زاده مي افزايد: بعد از زلزله بم تا كنون هيچ اعتبار و بودجه مصوب براي پرداخت مستمري مددجويان اختصاص داده نشده است و به طور مقطعي در سال 83 و 84 از محل اعتبارات وزارت كشور 2 ميليارد تومان جهت اسكان موقت در نظر گرفته شده بود و در سال جاري نيز تاكنون اعتباري اختصاص نيافته است در صورتيكه بايد به مددجويان نيازمند يمي بدليل مشكلا فراوانشان كمك هاي بيشتري ازائه شود.

وي مي گويد: عدم تخصيص اعتبارات باعث شده تا در پرداخت هزينه آب و برق و همچنين تامين حقوق ماهانه مددكاران و همچنين كارمندان قرارداري سازمان نيز با مشكل مواجه شويم و همچنين اين امر برنامه هاي حمايتي بهزستي را نيز تحت شعاع قرار داده است .

عدم ارائه تسهيلات به مهدهاي كودك استيجاري

موسي زاده مي افزايد: كمك و حمايت از كودكان ، زنان و افراد نيازمند جزء وظايف اصلي سازمان بهزيستي است اما عدم تخصيص اعتبارات كافي و به موقع از سوي سازمان مديريت و برنامه ريزي باعث شده بهزيستي وظايف خود را به درستي انجام ندهد بنابراين سازمان مديريت بايد چرايي و چگونگي حمايت از اقشار نيازمند را مد نظر قراردهد .

وي به مشكلات مهدهاي كودك استيجاري در بم اشاره كرده و مي گويد : قبل از وقوع زلزله 16 مهد كودك دربم وجود داشت كه فقط 4 مهد داراي ملك شخصي و مابقي استيجاري بود ودرحال حاضر تعداد مهدها به 22 مهدكودك در بم و 58 مهد در روستا ها رسيده كه تمامي آنها هم اكنون در كانكس داير هستند، مشكل اصلي مهدها اين است كه بدليل استيجاري بودن تسهيلات بازسازي به آنها تعلق نمي گيرد.

موسي زاده در مورد ارائه خدمات به زنان و كودكان بمي خاطر نشان مي كند : در حال حاضر 4 هزار نفر از افراد تحت پوشش بهزيستي بم را زنان و كودكان تشكيل مي دهند كه با همكاري تشكلهاي خارجي قرار است 780 واحد مسكوني براي اين افراد احداث و به بصورت رايگان در اختيار آنها قرار گيرد و بقيه اين افراد موظف هستند از تسهيلات استفاده و منازل خود رابازسازي كنند .

مشكل بازپرداخت وام منازل مددجويان

رئيس بهزيستي بم با اشاره به اينكه مددجويان توان بازپرداخت اقساط وام بازسازي منازل خود را ندارند مي گويد: خانواده هاي تحت پوشش با دريافت ماهانه 40 هزار تومان مستمري به طوري حتم در بازپرداخت وام 80 هزار توماني دچار مشكل خواهند شد بنابراين دولت بايد براي رفع اين مشكل چاره اي بينديشد.

موسي زاده همچنين در مورد مشكل مددجوياني كه قبل از زلزله مستاجر بودند ، مي افزايد: قبل از وقوع زلزله 300 خانوار از مددجويان تحت پوشش زمين و مسكني نداشتند كه در جريان بازسازي به اين افراد وام پرداخت نشد به همين دليل هم اكنون هيچ اقدامي براي تهيه مسكن آنها صورت نمي گيرد و هنوز پس از گذشت حدود 3 سال اززلزله اين خانواده ها دركانكس زندگي مي كنند .

كارشناس امور كودكان بم و هماهنگ كننده يونيسف در بم ، به مشكل كمي يارانه تخصيص يافته به روستا مهدها اشاره كرده و مي گويد : يارانه اين مراكز بسيار كم است و با توجه به اينكه خانواه ها توان مالي پرداخت شهريه كودكان خود را ندارند بايد مبلغ يارانه افزايش پيدا كند.

زهرا عباسپور مي افزايد: براساس مصوبه بايد بابت هر كودك 10 هزار تومان شهريه پرداخت شود اما به دليل عدم توان مالي خانواده ها اين مبلغ را به 5 هزار تومان كاهش داديم كه البته باز هم بسياري از خانواده ها پرداخت نمي كنند.

وي همچنين به مشكل عدم وجود خيريه هاي توانمند دربم اشاره كرده و مي گويد : با توجه به اينكه بايد مراكز شبانه روزي به صورت خيريه اي و هيات امنايي اداره شود و بهزيستي فقط يارانه پرداخت كند اما متاسفانه در بم خيريه توانمند وجود ندارد و وعدم پشتوانه مالي مشكلاتي را براي فعاليت اين مراكز ايجاد كرده است.

فاطمه بنازاده ، مدير يكي از مهدهاي كودك خصوصي در مورد مشكلات مهدهاي كودك مي گويد : طي 2 سال گذشته شهريه اي بابت پذيرش كودكان دريافت نمي شود و از ابتداي امسال خانواده ها بايد شهريه پرداخت كنند و با توجه به اينكه خانواده ها توان پرداخت شهريه را ندارند بايد يارانه اختصاص يافته به مهدهاي كودك دربم افزايش پيدا كند و همچنين دولت زمين در اختيار مهدها قرار دهد تا مالكان براي ساخت آن بتوانند وام بازسازي دريافت كنند.

به گزارش مهر ، گفته هاي مسئولان بهزيستي بم نشان دهنده وجود مشكلات بسياري است كه در شهرستان بم براي مددجويان وجود دارد كه بايد براي كاستن مشكلات آنان ، از سوي دولت به خصوص سازمان مديريت و برنامه ريزي اقدامات ويژه و اساسي و همچنين اعتبارات كافي تخصيص داده شود.

چنانچه نتوانيم هم اكنون اين مشكلات را برطرف كنيم در آينده نزيدك شاهد افزايش آسيبهاي اجتماعي در اين شهرستان كه به طبع فقر و مشكلات مالي بوجود مي آيد ، خواهيم بود.