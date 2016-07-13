به گزارش خبرنگار مهر، بهروز رفیعی، مدیرکل بهزیستی استان مرکزی روز چهارشنبه در آئین بهره برداری از این طرح ها اظهار داشت: در آستانه هفته بهزیستی در استان مرکزی امروز پنج طرح خدماتی بهزیستی در اراک، شامل مرکز تحقیقات سالمندی، مرکز پیشگیری از معلولیت ها، مهدکودک ندامتگاه اراک، مرکز آموزشی کودکان آفتاب و همچنین یک واحد مسکونی مددجویی به بهره برداری رسید.

وی افزود: همچنین کلنگ احداث شیرخوارگاه اراک نیز بر زمین نشست و امیدواریم به زودی این طرح بهزیستی نیز به افتتاح برسد.

مدیرکل بهزیستی استان مرکزی خاطرنشان ساخت: مقرر است تا پایان هفته بهزیستی ۲۲ پروژه در استان مرکزی افتتاح شود و همچنین دو پروژه نیز کلنگ زنی، که برای اجرای پروژه های افتتاحی، حدود چهار میلیارد تومان اعتبار هزینه شده است.

رفیعی با اشاره به افتتاح مرکز تحقیقات سالمندی استان تصریح کرد: مرکز تحقیقات مراقبت های سالمندی به عنوان زیرساختار و کانونی برای توسعه دانش در گستره مراقبت از سالمندان و نیز تبادل آرا و نظرات علمی، تاسیس شده است.

وی با بیان اینکه سلامت اجتماعی سالمندان، تاثیر زیادی بر سلامت جسمی و روانی آنان دارد، افزود: اگر ارتباطات سالمند با خانواده و جامعه دچار اختلال شود، سلامت جسمی و روانی او نیز به خطر می افتد و آغاز بروز مشکلات جسمی و بیماری‌های گوناگون در وی خواهد بود.

رفیعی خاطرنشان ساخت: مرکز مشاوره سلامت روان محلی شاداب نوین، کلینیک مددکاری مادر، افتتاحیه چهار کارگاه اشتغال برای معتادین بهبودیافته آشتیان، افتتاح ساختمان جدید مرکز توان‌بخشی سینا و پایگاه سلامت اجتماعی در پارک حکیم نظامی در تفرش و مجتمع خدمات بهزیستی باران امید و مهدکودک پارمیس زرندیه از دیگر طرح هایی است که در هفته بهزیستی استان مرکزی افتتاح می شود.

مدیر کل بهزیستی استان مرکزی همچنین غبارروبی مزار شهدا، برپایی نمایشگاه دستاوردهای بهزیستی، برگزاری مسابقات ورزشی، تجلیل از کارکنان بهزیستی، مراسم جشن تکلیف و تشویق فرزندان ممتاز پرسنل، ارائه خدمات رایگان توانبخشی و مشاوره را بخشی از برنامه های هفته بهزیستی در استان مرکزی اعلام کرد.