آصفي : آمريكا با اين اظهارات خود را رسوا مي كند

به گزارش خبر گزاري مهر ، سخنگوي وزارت امور خارجه كشور مان سخنان روز گذشته كالين پاول وزير امور خارجه آمريكا در مورد ايران را مداخله در امور داخلي ايران دانست و آن را به شدت محكوم كرد .

آصفي با اشاره به اينكه پيامدهاي راهبردهاي اشتباه آمريكا پديدار شده است تصريح كرد : مايه حيرت است كه هيات حاكمه آمريكا كه خود در نتيجه يك انتخابات مخدوش بر سر كار آمده است بطور مداوم از دموكراسي و حقوق مردم حرف مي زند و تاسف بارتر اينكه آمريكا در اين سالها دموكراسي ، آزادي و بسياري از مفاهيم با ارزش جامعه جهاني را با مقاصد سياسي خود آلوده كرده است .

وي با اشاره به اينكه آمريكا امروز در نازلترين سطح مقبوليت عمومي در جهان در طول تاريخ قرار دارد افزود : سخنان نسنجيده و غير منطقي وزير امور خارجه آمريكا نشانگر عصابنيت آمريكا از شرايط و همچنين رشد اسلام سياسي در جهان است .

آصفي تصريح كرد : آرمانهاي آزاديخواهانه و استقلال طلبانه مردم ايران در چهار چوب دين مبين اسلام است و اسلام و ايران همواره اركان تفكيك ناپذير اعتقادات عميق ملت بزرگ ايران بوده است .

آصفي خاطر نشان كرد : تاريخ به صراحت گواهي مي دهد كه دولتهاي آمريكا هرگز به اراده و اعتقادات نه تنها مردم ايران بلكه تمام ملتهاي جهان احترام نگذاشته اند .سخنگوي وزارت امور خارجه كشورمان تصريح كرد : ملت مسلمان ايران با سابقه كهن و آرمانهاي بلند خود مصمم است با استقلال و سر بلندي مسير مردم سالاري ديني به سوي آينده اي درخشان را طي كند.