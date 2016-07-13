به گزارش خبرنگار مهر، علی قنبرزمانی در سومین جلسه ستادساماندهی امور جوانان که عصر چهارشنبه در سالن جلسات استانداری البرز برگزار شد، اظهار کرد: در شهرستان فردیس محدودیت های فراوانی در بخش زیرساخت های ورزشی وجود دارد اما خوشبختانه تا کنون علی رغم محدودیت های موجود خدمات ارزنده ای به مردم ارائه شده است.

وی با بیان اینکه برخی دستگاه های اجرایی تعریفی برای اوقات فراغت جوانان ندارند، افزود: می توان از ظرفیت هنرمندان برای ایام تعطیلات استفاده کرد از طرفی باید نسبت به تامین نیاز مالی این اقشار نیز اهتمام داشت.

همچنین ابولقاسم پالیزگیر فرماندار شهرستان ساوجبلاغ در ادامه خاطرنشان کرد: برای هفته جوان برنامه های متنوعی داشتیم، خوشبختانه اجرای طرح پاکداشت طبیعت و مراسم ارتحال امام به خوبی انجام شد.

وی با اشاره به اینکه تجلیل از جوانان برتر و جوانان نخبه هر شهر، برگزاری نمایشگاه بومی محلی، اعطای مسکن مهر بدون نوبت به جوانان نخبه از جمله اقدامات صورت گرفته است، گفت: برای غنی سازی اوقات فراغت مصوباتی پیرامون این موضوع لحاظ شده است.

همچنین حجت الله صادقی فرماندار شهرستان نظرآباد در ادامه با تاکید بر اینکه برنامه ریزی خاصی به منظور غنی سازی اوقات فراغت جوانان و اقشار مختلف مردمی انجام شده است، افزود: پیرو این مهم با اداراتی نظیر آموزش و پرورش، سازمان تبلیغات و ناحیه مقاومت بسیج هماهنگی لازم انجام شده است.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر جوانان برای پر کردن اوقات فراغت خود به امور مضر نظیر مصرف قلیان می پردازند، اظهار کرد: در شهرستان نظرآباد سالن برگزاری مسابقات وجود ندارد.

فرماندار شهرستان نظرآباد در خاتمه تصریح کرد: در سفر دوم دولت نهم بنا بود استادیوم پنج هزار نفری در نظرآباد حداث شود اما متاسفانه علی رغم وجود جمعیتی بالغ بر ۱۲۰ هزار نفر در این شهر تا کنون اقدامی در این باره انجام نشده است.