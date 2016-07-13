۲۲۷۰۰نفرروز تبلیغ در ماه مبارک رمضان در آذربایجان شرقی

حجت الاسلام میکائیل اسکندری در گفتگو با خبرنگار مهر گفت:در ماه مبارک رمضان توسط روحانیون اعزامی و بومی منطقه ۲۲۷۰۰ نفر روز کار تبلیغی انجام دادند که نسبت به سالهای قبل رشد خوبی را شاهد بودیم.

معاون فرهنگی اداره کل تبلیغات اسلامی آذربایجان شرقی افزود:برگزاری نمازهای روزانه در مساجد استان، برگزاری مراسم شب های احیا، برگزاری سخنرانی با موضوعات مختلف اعم از اقتصاد مقاومتی، سبک زندگی اسلامی، ترویج فرهنگ انفاق، برگزاری جلسات قرآنی، برگزاری جلسات پرسش و پاسخ جوانان، عیادت از جانبازان و بیماران، برگزاری جلسات ویژه بانوان و دیگر برنامه های جانبی تبلیغی از مهمترین برنامه های مبلغین بود.

وی با اشاره به شروع طرح اوقات فراغت سازمان تبلیغات اسلامی در استان افزود:بازدید مستمر از پایگاههای طرح اوقات فراغت که شامل بوستانها و گلستانها است صورت می گیرد و در این خصوص روحانیون مستقر نیز ماموریت یافته اند تا در راستای غنی سازی این طرحها مشارکت داشته باشند.