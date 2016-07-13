کاهش ۹ درصدی صادرات کالا از گمرک استان همدان

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا متین ظهر چهارشنبه در کارگروه توسعه صادرات استان همدان با اشاره به صادرات ۱۴۵ میلیون و ۷۷۶ هزار دلار کالا از استان همدان، عنوان کرد: از این میزان ۲۹ میلیون دلار از گمرک همدان صادر شده است.

متین با بیان اینکه از مجموع صادرات استان همدان ۶۴ میلیون دلار از کالاهای بخش صنعت و معدن، ۴۱ میلیون دلار از تولیدات بخش کشاورزی و ۱۰ میلیون دلار از تولیدات بخش صنایع دستی و گردشگری از سایر گمرکات کشور صادر شده است، گفت: در مجموع میزان صادرات استان همدان یک درصد رشد داشته است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان همدان با اشاره به کاهش ۹ درصدی صادرات از گمرک استان همدان، عنوان کرد: علت کاهش صادرات از گمرک استان همدان کاهش فروش سیمان بوده است چراکه میزان فروش سیمان در عراق ۶۲ درصد کاهش داشته است.

متین با تاکید بر اینکه از اواخر سال گذشته صادرات سیمان به عراق با مشکلات جدی مواجه شده است، گفت: به دلیل ایجاد تنش در بازار عراق توسط برخی کارخانجات تولیدی، بازار سیمان عراق قفل شده است.

وی با بیان اینکه صادرات در بخش کشاورزی ۳۸ درصد افزایش داشته و بیشتر تولیدات نیز از گمرک استان همدان صادر شده است، ادامه داد: ۱۸ کشور با ۴۱ قلم کالا در سبد صادرات استان همدان وجود داشت که امسال تعداد کالاها به ۵۷ قلم رسیده است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان استان همدان افزود: سازمان صنعت و معدن با ۷۸.۶ میلیون دلار حدود ۲۰ درصد، جهاد کشاورزی با ۵۳.۳ میلیون دلار حدود ۱۸ درصد و میراث فرهنگی با ۱۳.۸ میلیون دلار ۱۴ درصد اهداف صادرات سه ماهه نخست امسال استان همدان را به خود اختصاص داده اند.