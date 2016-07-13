سرنوشت ورزش کشور نباید به المپیک گره بخورد

به گزارش خبرنگار مهر، سیدنصرالله سجادی عصر چهارشنبه در نشست با روسای هیئت های ورزشی استان اردبیل افزود: ما امسال بازی های امپیک و پارالمپیک را به عنوان بزرگترین رویداد ورزشی دنیا در پیش داریم و برای موفقیت در آن از دو سال پیش و بعد از بازی های آسیایی برنامه ریزی کرده ایم.

وی با بیان اینکه در این مدت برای کسب بیشترین سهمیه و نیز مدال آوری در المپیک برای تمام فدراسیون ها تاکید شده بود، ادامه داد: حضور ایران با ۶۸ سال قدمت زیادی در المپیک ندارد و طی دوره های قبلی مجموعا ۶۴۰ ورزشکار ایرانی در این رقابت به میدان رفته اند که آمار بالایی نیست.

معاون وزیر ورزش و جوانان با اشاره به تلاش های دو سال گذشته یادآور شد: با زحماتی که ورزشکاران و فداراسیون ها در دو سال گذشته متحمل شدند توانستیم ۶۳ سهمیه المپیک بگیریم که بعد از المپیک مونترال بیشترین سهمیه را در بین دوره های حضورمان کسب شده است.

وی با اشاره به حضور ۸۶ ورزشکار ایرانی در المپیک مونترال متذکر شد: در این دوره که بعد بازی های آسیایی تهران حضور یافتیم رشته هایی نظیر فوتبال و واترپلو نیر بودند، ضمن اینکه در برخی رشته ها مثل وزنه برداری بدون کسب سهیمه نیز ورزشکاران می توانستند حضور پیدا کنند، در کل می توان گفت با توجه به شرایط متفاوت کنونی در این دوره بیشترین تعداد نفرات را در بین دوره های مختلف حضورمان داریم.

سجادی با ابراز امیدواری به کسب نتایج خوب از سوی ورزشکاران کشورمان در المپیک ریو تاکید کرد که زحمات زیادی کشیده شده و من به کسب مدال از سوی ورزشکاران خوشبینم.

وی وی با بیان اینکه موفقیتمان در پارالمپیک نیز با توجه به افزایش تعداد نفرات و احتمال مدال آوری بالاست، تصریح کرد: مدال آوری و موفقیت در المپیک ریو به تصمیم گیری های ورزش کشور کمک می کند، با این حال نباید سرنوشت ورزش کشور و حتی رشته های ورزشی را به المپیگ گره زد.

معاون توسعه ورزش حرفه ای و قهرمانی وزارت ورزش و جوانان موفقیت های ورزشی را با توجه به شرایط ویژه اقتصادی و اعتبارات تخصیص یافته قابل توجه دانست و ابراز امیدواری کرد با حرکت جهادی که نشات گرفته از عشق و علاقه زحمت کشان ورزش در جای جای ایران اسلامی است، زمینه های بیشتر موفقیت در میادین جهانی و بین المللی فراهم شود.

وی با اشاره به فعالیت بیش از ۱۴ هزار هیئت ورزشی در کشور عنوان کرد: هیچ دستگاهی در کشور چنین ساختارمند نبوده و با این گستردگی فعالیت ندارد، اما مجموعه ورزش با عشق و بی تمنا در حال انجام وظایفی هستند که برای تک تک جامعه تاثیرگذار است.