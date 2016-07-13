مشکلات شاهکار معماری دنیا؛یکسال زمان برای جهانی شدن «فلک الافلاک»

خبرگزاری مهر؛ گروه استان‌ها - فاطمه حسینی: طی سال‌های گذشته همواره موضوع ثبت جهانی فلک الافلاک به‌عنوان شاهکار معماری جهان مطرح بوده است تا این اثر تاریخی در فهرست موقت ثبت جهانی قرار گیرد ولی به‌رغم گذشت سال‌ها با فراهم نشدن زمینه ثبت جهانی، فلک الافلاک در فهرست موقت خاک می‌خورد.

به نظر می‌رسد موارد مختلفی در عدم ثبت جهانی قلعه تاریخی فلک الافلاک مؤثر باشد، عواملی که شاید تنها بخشی از آن به عدم آزادسازی حریم این بنای تاریخ بازگردد و عوامل دیگری نیز وجود دارد که می‌تواند روند ثبت جهانی این اثر تاریخی را تحت تأثیر قرار دهد.

بخش عمده‌ای از حریم بنای باستانی فلک الافلاک طی سال‌های گذشته آزادسازی شده است ولی متأسفانه بعد از آزادسازی، ساماندهی این حریم از سوی متولیان امر مورد غفلت قرارگرفته تا تبدیل حریم این بنای تاریخی به یک سایت گردشگری مغفول واقع شود.

قانون آزادسازی حریم این بنای تاریخی در جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی مورخ نوزدهم آذرماه سال ۱۳۸۲ تصویب و در ۲۶ آذرماه به تایید شورای نگهبان رسید، شاید نخستین کسی که دغدغه آزادسازی حریم این بنای تاریخی را مطرح کرد رهبر معظم انقلاب اسلامی بود که در سال ۱۳۷۰ خواستار توجه به این امر شد.

از سوی دیگر طرح استحکام‌بخشی و لرزه‌خیزی قلعه تاریخی فلک الافلاک به مدت بیش از چهار سال است که به دلایل مختلفی مسکوت مانده و امروز شاهد مشکلاتی در این بنای تاریخی هستیم، مشکلاتی که با هشدار مسئولان ملی و استانی نیز مواجه شده تا نماینده ولی‌فقیه در لرستان بگوید که با استمرار بی‌توجهی‌ها این بنای عظیم به تلی از خاک تبدیل خواهد شد.

نم‌زدگی دیواره‌های قلعه باستانی قلعه فلک الافلاک، گلسنگ‌هایی که روی دیواره دیده می‌شود، احداث راه‌پله‌های نوساز بدون توجه به همخوانی با این بنای تاریخی، وجود موزه‌های مردم‌شناسی و باستان‌شناسی در داخل این بنای منحصربه‌فرد و آسیب‌های ناشی از این فعالیت این موزه هاو ... همه و همه مشکلاتی است که این بنای تاریخی با آن دست در گریبان است.

مشکلات یاد شده پیش از این در گزارش های متعددی از سوی خبرگزاری مهر مطرح شده بود که منجر به آغاز عملیات سبک سازی و مرمت پشت بام و فضاهای پیرامونی حیاط اول این بنای تاریخی شد و امروز نیز مدیر کل پایگاههای میراث جهانی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور از این بنای تاریخی بازدید کرد.

طرح استحکام بخشی فلک الافلاک بررسی می شود

فرهاد عزیزی شامگاه چهارشنبه در جمع خبرنگاران در خصوص وضعیت قلعه فلک الافلاک خرم آباد اظهار داشت: ترک های ایجاد شده در یک بنای تاریخی نشان دهنده وخیم بودن وضعیت آن بنا نبوده بلکه نشان می دهد باید به این بناها رسیدگی بیشتری کرد.

وی در پاسخ به موضوع مطرح شده توسط خبرنگار مهر، مبنی بر اینکه معاون میراث فرهنگی استان طی مصاحبه ای وجود ترک های موجود در قلعه را باعث ایجاد وضعیت بحرانی در آن دانست، گفت: اینکه یک کارشناس دل نگرانی در مورد یک بنا داشته باشد به معنای وخامت اوضاع آن بنا نیست و هنگامی می توان گفت وضعیت یک بنا وخیم است که یک تیم کارشناسی در آن زمینه بررسی های لازم را از نظر سازه ای و معماری انجام داده و به این نتیجه رسیده باشند وضعیت سلامت بنای مورد نظر در خطر است.

مدیر کل پایگاههای میراث جهانی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور گفت: به دنبال این هستیم طرح استحکام بخشی قلعه فلک الافلاک را بررسی کرده که در این بررسی از کارشناسان بین المللی نیز استفاده خواهد شد و پس از بررسی های کارشناسی درصورت مفید بودن و نیاز این طرح را ادامه می دهیم.

عزیزی افزود: بخشی از بنا بر اثر رطوبت دچار مشکل شده است که تاکنون کارهای مختلفی روی چند لایه آن انجام شده است.

ثبت جهانی فلک الافلاک در گرو رفع مشکلات آن

وی با بیان اینکه ما به دنبال بررسی مشکلات قلعه فلک الافلاک و اتخاذ برنامه هایی برای رفع آن ها هستیم، ادامه داد: اگر قرار باشد طرحی در قلعه فلک الافلاک انجام شود باید استمرار پیدا کرده و از طریق سازمان مرکزی و به صورت ملی در این خصوص کمک هایی انجام شود لذا ما یا طرح قبلی استحکام بخشی قلعه را تکمیل کرده و یا آن را ادامه می دهیم.

مدیر کل پایگاههای میراث جهانی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور با اشاره به اینکه قلعه فلک الافلاک خرم آباد در لیست موقت ثبت جهانی قرار دارد، عنوان کرد: حدود ۴۰ بنای تاریخی در کشور وجود داشته که در لیست موقت ثبت جهانی قرار دارند ما زمانی باید این موضوع را دنبال کنیم که مشکلات آن ها رفع شده باشد و قلعه فلک الافلاک این ارزش را دارد که در لیست موقت قرار گیرد.

عزیزی با اشاره به اینکه برای ثبت جهانی قلعه باید موضوع مدیریت آن نیز مدنظر قرار گیرد، افزود: توجه به بحث مدیریت به این معناست که ما مسائل و مشکلات قلعه را برطرف کرده و برای آن برنامه مشخصی داشته باشیم زیرا برخی آثار تاریخی علی رغم داشتن ارزش ولی به علت داشتن مشکل در بحث مدیریت در لیست ثبت جهانی قرار نمی گیرند.

وی با تاکید بر اینکه برای اینکه یک بنای طبیعی در لیست موقت ثبت جهانی قرار گیرد باید ابتدا کارایی آن مشخص شود، بیان داشت: بخشی از مسائل و مشکلات قلعه فلک الافلاک به استان برمی گردد که به محض آمادگی سایت و بنا و اطراف آن و همچنین آمادگی پرونده آن کار استحکام بخشی آن را سریعا شروع خواهیم کرد.

۶ پل تاریخی لرستان قابلیت مطرح شدن در سطح جهان را دارند

مدیر کل پایگاههای میراث جهانی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور با اشاره به اینکه پنج تا شش مورد از پل های موجود در لرستان ارزش مطرح شدن در سطح جهانی را دارند، عنوان کرد: پل های کشکان، شاپوری، گاومیشان و ... قابلیت ثبت جهانی را دارند که تحقق این امر منوط به ایجاد بسترهای آن در استان و حساسیت های لازم در این زمینه است.

عزیزی با بیان اینکه ما از خدا می خواهیم بناهایی از لرستان با توجه به اینکه تا کنون هیچ اثر تاریخی آن ثبت جهانی نشده است به ثبت برسد، افزود: ما در سازمان میراث فرهنگی نیز آمادگی کمک برای ثبت جهانی آثار تاریخی لرستان را داریم به‌طوریکه یکی از اهداف ایجاد پایگاه های تاریخی آماده سازی بناهای تاریخی برای ثبت جهانی است ولی فهرست این آثار زیاد بوده لذا در سطح استان باید شرایط تحقق این موضوع ایجاد شود.

وی لرستان را خواستگاه پل های تاریخی کشور دانست و گفت: متاسفانه میزان اعتبار اختصاص یافته برای مرمت پل های تاریخی پایین است.

حداقل یکسال فرصت می خواهیم مشکلات قلعه را برطرف کنیم

مدیر کل پایگاههای میراث جهانی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور با اشاره به اینکه در دولت جدید میزان اعتبارات مصوب در حوزه پایگاه های ملی بیش از ۱۰ برابر شده است، عنوان کرد: این درحالی است که دولت به علت تنگناهای مالی پولی برای تخصیص این اعتبارات نداشته و میزان تخصیص ها پایین است و این ها مشکلاتی است که مجبوریم آن ها را بپذیریم.

عزیزی در پاسخ به این سوال که آیا می توان امید داشت در دولت تدبیر و امید قلعه فلک الافلاک خرم آباد ثبت جهانی شود یا خیر، پاسخ صریحی به این سوال نداده و تنها بیان داشت: ما حداقل یکسال فرصت می خواهیم مشکلات قلعه را برطرف کنیم.

وی با بیان اینکه خرم آباد به لحاظ قرارگیری در موقعیت جغرافیایی مناسب و توپوگرافی خاص یکی از شهرهای منحصر به فرد است، عنوان کرد: ساخت و سازهای بی قواره ای که در این شهر انجام شده چهره آن را بد کرده لذا ما باید تلاش کنیم قلعه را به عنوان نماد این شهر حفظ کنیم و البته دلیل خاصی برای ریزش آن وجود ندارد و اتفاق خاصی در آن نیفتاده است.

مدیر کل پایگاههای میراث جهانی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور با تاکید بر اینکه مردم خرم آباد باید برخورد بهتری با این شهر داشته باشند، افزود: این شهر در مسیر جهانی شدن بوده و هر برخورد جدید که در آن صورت می گیرد باید در راستای جهانی شدن آن باشد به طوریکه هتل های آن باید استاندارد بوده و جاده ها و مسیرهای آن مناسب باشند.

عزیزی با بیان اینکه یکی از اولویت های اصلی شهر خرم آباد ثبت جهانی قلعه آن است، گفت: از این فرصت می توان برای رفع مشکلات شهر استفاده کرد و طی یکسال اخیر دغدغه مردم این شهر برای رفع مشکلات آن بیشتر شده است.