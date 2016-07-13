به گزارش خبرنگار مهر، رئیس هیئت پزشکی ورزشی استان اردبیل شامگاه چهارشنبه در حاشیه افتتاح این درمانگاه در گفتگو با خبرنگار مهر اضافه کرد: برای ایجاد این درمانگاه بالغ بر ۱۲ میلیارد ریال در دو بخش خرید تجهیزات مورد نیاز، خرید و بازسازی تجهیزات و نیز بازسازی ساختمان هزینه شده است.

کمال نورالله زاده با بیان اینکه پیش از این بخش درمانی پزشکی ورزشی با تجهیزات ابتدایی و به صورت غیر رسمی فعالیت می کرد، ادامه داد: با توجه به نیاز امروز ورزش استان، ساختمان قبلی بازسازی و با ایجاد تجهیزات کامل امروز فعالیت خود را به صورت گسترده آغاز می کند.

وی با بیان اینکه نوسازی ساختمان درمانگاه بالغ بر دو میلیارد ریال هزینه در برداشته است، ادامه داد: ۱۰ میلیارد ریال نیز برای خرید تجهیزات جدید و مدرن و نیز بازسازی تجهیزت مستهلک هزینه شده است.

رئیس هیئت پزشکی ورزشی استان با اشاره به ارائه خدمات متنوع در این درمانگاه تاکید کرد که بخش های فیزیوتراپی، روانشناسی، تغذیه و دوپینگ از مهمترین بخش ها بوده و خدمات خود را به ورزشکاران ارائه خواهد کرد.

وی با بیان اینکه هیئت پزشکی ورزشی استان اردبیل در زمینه آموزش و مبارزه با دوپینگ اقدامات گسترده ای داشته است، یادآور شد: در این خصوص بخش ویژه آموزش دوپینگ را به عنوان بخش الزامی در درمانگاه پزشکی ورزشی در نظر گرفته ایم.

این درمانگاه با حضور معاون توسعه ورزش حرفه ای و قهرمانی وزارت ورزش و جوانان، مدیرکل و روسای ورزش استان و... افتتاح و مورد بهره برداری قرار گرفت.