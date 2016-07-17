خبرگزاری مهر؛ گروه استانها- سحر پلنگی: بخش استخدامی نیازمندیهای روزنامههای همدان را که نگاه میکنی پر است از گزینههای روی میز برای کار؛ منتها نه هر کاری بلکه منشیگری و بازاریابی که زیاد هم سطح تحصیلات بالایی نمیخواهد و فقط اگر کم توقع باشی و به قول خودشان با ظاهری آراسته در محل کار حاضر شوی امتیاز لازم را برای جذب شدن داری.
این روزها از حوالی میدان امام (ره) همدان که میگذریم مردی را مشاهده میکنیم که هر روز صبح با نزدیک ۱۰۰۰ نسخه روزنامه نیازمندیها گوشهای ایستاده و یکی یکی صفحات را از هم جدا میکند و آنها را به دستان پر نیاز مردمی که اطرافش حلقه زدهاند میدهد.
تعداد بسیاری از این جمعیت را افرادی در رده سنی جوان و بزرگسال تشکیل میدهند که به امید اشتغال بر نوشتههای این برگهها نگاه میاندازند تا شاید روزنهای از امید بر زندگیشان باز شود.
این صحنه نظرم را جلب کرد و با یکی از دختران که برگه نیازمندیهای روزنامهای را در دست داشت هم مسیر شدم، او ظاهر معمولی با روسری آبی رنگی بر سر و مانتویی سیاه رنگ بر تن داشت و همینطور که قدم بر میداشت صفحات نیازمندی روزنامه را به سرعت ورق میزد که لحظهای در کنار یک ساعت فروشی ایستاد و با موبایل خود شمارهای از شمارههای داخل روزنامه را گرفت و منتظر ماند.
کنجکاو شدم و کنارش ایستادم و نگاه مضطربش را که مدام از بالای صفحه نیازمندیها به پایین میچرخاند دنبال میکردم که به ناگاه با عبارت «این هم که جواب نمیدهد» تماسش را قطع کرد.
۲ سال است هر روز صفحات نیازمندیها را ورق میزنم
از او پرسیدم پیدا کردی؟ گفت بله؟ شما؟ بعد از آنکه خود را معرفی کردم گفتم به دنبال شغل هستی؟ گفت: دست روی دلم نگذار، تو هم همسن مایی، میفهمی بیکاری یعنی چی، لیسانس کامپیوتر دارم، ۲ سال است هر روز صفحات نیازمندیها را ورق میزنم و هربار به خودم میگویم شاید این بار پیدا شود، اما هنوز موفق نشدهام...
در همین بین خانم دیگری که صحبتهای ما را گوش میداد و در کنار مغازه ساعت فروشی منتظر دوستش ایستاده بود، نزدیک آمد، با نگاهی مضطرب پرسید مصاحبه است؟ با من هم حرف میزنی؟ گفتم چرا که نه؟ گفت صدایم را میرسانی؟ گفتم حتما و شروع به صحبت کرد.
آرزو انصاری، فوق لیسانس تربیت بدنی، ۳۰ ساله و متاهل؛ از بیکاری افسردگی گرفته بود و آنطور که خودش میگفت زندگی سختی داشت و باید حتما کار پیدا میکرد.
آرزو از من پرسید شما که خودت تحصیلکردهای حاضر میشوی با مدرک بالا منشی و یا بازاریاب شوی، آن هم با یک حقوق بسیار کم که حتی خرج کرایه تاکسی را هم در نمیاوری؟ در دلم به او حق میدادم. اما زبانم قاصر بود.
آرزو با بیان اینکه اینقدر دلسرد شدهام که حتی به شغلهای کم درآمد روی آوردهام اما به محض اینکه به عنوان متقاضی مراجعه میکنم و مدرک خود را ارائه میدهم با این جمله روبرو میشوم که آیا با این مدرک که انتظار حقوق بالا نداری؟
دانشجویان جویای کار
کم کم به شمار افرادی که روزنامه نیازمندیها در دست داشتند و در کنار مغازههای اطراف ایستاده و روزنامه را ورق میزدند افزوده شد، علی رحیمی دانشجوی رشته حسابداری که به گفته خودش دو سه ماهی است دنبال کار میگردد صفحات روزنامه هارا ورق میزد.
رحیمی با بیان اینکه باید برای گذراندن زندگی ۳ ماه تابستان درآمدی داشته باشم، از او پرسیدم چه کاری مد نظر داری؟ پاسخش جالب است: فقط پول خوب بدهند مهم نیست چه کاری باشد.
چند قدم بالاتر شاهد گفتگوی دو مرد تقریبا ۳۰ ساله بودم که آنها نیز نیازمندی روزنامه در دست داشتند و در مورد بیکاری حرف میزدند، نزدیکتر شدم تا شاید بتوانم مصاحبهای با آنها داشته باشم.
غلامرضا رضایی راننده پایه یک ماشین سنگین به همراه دوستش که حاضر به معرفی خود نشد سر صحبت را بازکردند و آقای رضایی با بیان اینکه دو فرزندم در خانه بیکار هستند و وقتی این وضعیت را میبینم خودم نیز ناراحت میشوم، گفت: هرروز نیازمندیهای روزنامههای همدان را جمع آوری میکنم و با خود به منزل میبرم تا فرزندانم آنها را بخوانند و شاید کاری برای آنها در همدان وجود داشته باشد.
بیشترین دلنگرانیام از شرمندگی نزد خانواده است
رضایی با بیان اینکه تقریبا ۳ ماه است که خودم هم به نسبت بیکار شدهام و گاهی در نوشتههای روزنامهها به دنبال شغل رانندگی روی ماشین سنگین هستم، گفت: بار زندگی و مشکلات مالی کمر شکن شده و بیشترین دلنگرانیام از شرمندگی نزد خانواده است.
خانم عبدلی نیز به همراه همسرش ۲ ماه است که از اسدآباد به همدان آمدهاند و هر دو به دنبال کار هستند و آنطور که میگفت اکثر شغلها یا درآمد کافی ندارند و یا باید خارج از شهر کار کنی.
گله داشت و میگفت چرا باید وضعیت حقوقها اینقدر کم باشد و برای کار مثلا از ساعت ۸ صبح تا ۴ بعداز ظهر تنها ماهی ۳۰۰ هزار تومان پرداخت کنند؟
صحبتهایم با جویندگان را در ذهنم مرور میکردم و خواسته و ناخواسته به همسن و سالهای خودم حق میدادم که مضطرب و نگران آینده خود باشند چراکه چندسال به تحصیل پرداختهاند اما حال که باید ثمره تلاش خود را ببینند خبری از اشتغال نیست.
همدان یکی از ۷ استان دارای جمعیت جوان در کشور است
براساس آمار همدان یکی از ۷ استان دارای جمعیت جوان در کشور است و بر اساس سرشماری سال ۹۱، ۹۲۰ هزار نفر از جمعیت استان همدان دارای سن ۱۵ تا ۲۹ سال هستند و ۳۲ درصد جمعیت استان همدان را جوانان تشکیل می دهند.
بااین تفاسیر آنچه مسلم است اینکه آمار بیکاری استان و آمار اشتغال با هم همخوانی ندارد و گزارشهای مسئولان از وضعیت تولید و چرخه اقتصادی حاکی از ساماندهی وضعیت اشتغال دارد اما درد دل مردم عکس آنرا ثابت میکند.
در همین زمینه معاون جوانان اداره کل ورزش و جوانان استان همدان با بیان اینکه بیکاری جوانان درحال تبدیل شدن به یک بحران است، گفت: متاسفانه تا کنون اقدام خاصی برای رفع مشکل بیکاران انجام نشده است.
اسدالله ربانی با اشاره به سخنان رهبر معظم انقلاب در ۱۶ خرداد ۹۵ در دیدار نمایندگان مجلس شورای اسلامی که فرمودند شرمندگی نظام از بیکاری یک جوان، از خجلت و شرمندگی جوان بیکار در خانواده خود بیشتر است، گفت: باید برای حل مشکل بیکاری جوانان اقدامات جدی انجام شود.
وی با تاکید بر اینکه به کار بردن واژه «شرمندگی» از سوی رهبر معظم انقلاب از جهات مختلف قابل بررسی و تحلیل است، گفت: رهبر انقلاب به خوبی در جریان مسائل و مشکلات جامعه است و اشرافیت و تسلط کامل رهبر معظم انقلاب به مسائل جامعه باعث شده که معظم له از چنین واژهای استفاده کنند.
روز به روز بیکاران به خصوص قشر دانشگاهی بیشتر میشود
وی اضافه کرد: متاسفانه امروز دانشگاهها و مراکز آموزش عالی برای گرفتن دانشجو و گرفتن شهریهها با هم رقابت گذاشتهاند اما در عمل شاهد این هستیم که روز به روز بیکاران به خصوص قشر دانشگاهی بیشتر میشود و کسی در فکر حل این مشکل نیست و امروز مشکل بیکاری باعث ایجاد ناراحتیهای روانی برای خانوادهها تبدیل شده است.
ربانی اضافه کرد: نتیجه افزایش بیکاری بالارفتن آسیبهای اجتماعی، افزایش جرم و جنایات، کاهش ازدواج و افزایش طلاق است.
وی با بیان اینکه جوان بیکار چندان به فکر تشکیل خانواده نیست و خانواده به عنوان محور اصلی جامعه به شدت در معرض خطر است، گفت: تقویت رابطه دانشگاه و صنعت و حمایت از کارآفرین از راهکارهای ایجاد اشتغال برای جوانان است.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان همدان نیز با بیان اینکه نرخ بیکاری ۹ استان کشور تکرقمی است که همدان نیز در بین آنها قرار دارد، گفت: جمعیت فارغالتحصیلان بیکار به سبب افزایش مدرکگرایی در سالهای گذشته بیشتر شده است.
نرخ بیکاری در مردان بیشتر از زنان بوده است
احمد توصیفیان با بیان اینکه براساس بررسی جمعیت شاغل و بیکار ۱۰ ساله استان همدان، نرخ بیکاری در مردان بیشتر از زنان بوده است، گفت: در زمینه تقاضای نیروی کار به اطلاعاتی از جمله آمار مربوط به اشتغال بنگاههای رسمی و غیررسمی، رسته فعالیتهای قابل توسعه در شهرستانهای استان، تعداد کارگروههای رسمی و غیرسمی، مهاجرت، واحدهای فعال و غیرفعال، صادرات و واردات، تحلیل وضعیت مهارت، طرحهای اشتغالزایی قابل بهرهبرداری، فرصتهای شغلی قابل ایجاد، تحلیل وضعیت مشاغل غیررسمی، تحلیل وضعیت بنگاههای غیررسمی و تحلیل دینامیک اشتغال استان نیاز است.
توصیفیان حفظ و صیانت از اشتغال موجود، ترمیم و بازگشت اشتغال از دست رفته و ایجاد اشتغال جدید را سه رویکرد اصلی برای اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان همدان اعلام کرد و گفت: اشتغال موضوع فرابخشی است که تمامی دستگاهها باید در این زمینه همراهی و همکاری داشته باشند.
وی با تاکید بر به روزرسانی سند توسعه اشتغال استان همدان گفت: این سند تهیه شده ولی ازچهار سال گذشته بهروز نشده است.
توصیفیان به تسهیلات مشاغل خانگی همدان نیز اشاره کرد و گفت: این مقوله فرصت خوبی برای ایجاد اشتغال جوانان جویای کار است.
به هر روی همدان سال هاست با مشکل بیکاری دست و پنجه نرم میکند و این در حالی است که همدان جوانان برومندی دارد که در باتلاق بیکاری دست وپا میزنند. بیکاری بلاست و فقر میآورد، اعتیاد و فحشا رواج میدهد، افسردگی و خودکشی را زیاد میکند و در واقع بیکاری عامل اصلی اکثر آسیبهای اجتماعی است.
جوانان همدانی تنها میخواهند روی پای خود بایستند و برای جامعهشان مفید باشند چیز زیادی نمیخواهند تنها یک شغل فقط یک شغل آبرومند و یک درآمد حلال تا تشکیل خانواده دهند و مانند پدرانشان نان آور خانواده شوند اما جوانان ما درد بیکاری و دلی پر غصه دارند.
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