بقاي رژيمهاي عربي در سايه تسليم در مقابل خواسته هاي آمريكا است

به گزارش خبرگزاري مهر ، روزنامه العرب اليوم چاپ اردن در سرمقاله خود تحت عنوان " تاجر فاسد كالاي غير فاسد" بوش را به تاجر فاسدي تشبيه كرد كه كالاي غير فاسد در دست دارد.

اين روزنامه نوشت : دولت بوش در مقايسه با تمام دولتهاي آمريكا، بيشترين ضربه را به چهره اعراب در ميان شهروندان آمريكايي وارد كرده است و تصويرمخدوشي از آنها را به مردم آمريكا ارائه كرده است. بوش با كمك رسانه هاي تحت سلطه خود از طريق انتشار اخبار دروغ و پخش شايعات به تخريب چهره اعراب در آمريكا دست زده است .

روزنامه العرب اليوم تاكيد كرد: بوش ، هيچ طرح حقيقي در جهان عرب جز طرح سلطه گري امپرياليستي آمريكايي ندارد، كه در چارچوب تقويت و توسعه آن ، اسراييل براي تحقق روياي خود يعني اسراييل بزرگ آماده مي شود. بوش براي از بين بردن موانع اين طرح ، گاهگاهي ، برخي رژيمهاي عربي را به اجراي اصلاحات دموكراسي و مبارزه با ترويسم مورد نظر خود تحت فشار مي گذارد.بوش معتقد است، كه نياز شديد رژيمهاي عربي به مشروعيت و تاييد مردمي و نگراني دايم از خطرات داخلي باعث شده است كه اين رژيم ها تمايل و ميل بيشتري براي پاسخگويي به خواسته هاي آمريكا و تسليم در مقابل تمام شرايط و خواسته هاي واشنگتن داشته باشد.

زيرا بقاي اين رژيمها در امنيت و ثبات تنها در سايه دوري اين حكومتها از دموكراسي واقعي و تسليم آنها در مقابل اراده امپرياليستي آمريكا كه اراده اسراييل آن را احاطه كرده است ، قرار دارد.به نوشته اين روزنامه ، كافي است تا رژيمهاي عربي به شرايط و خواسته هاي آمريكا به خاطر بقاي خود پاسخ گويند، تا دولت بوش گواهي حسن رفتار دموكراسي را براي آنها صادر كند و يا اينكه ادعا كند اصلاح دموكراسي در اين رژيمها موفقيت آميز بوده است و اصلاحات بيشتري نيز محقق خواهد شد.

به نوشته اين روزنامه ، اگر رژيمهاي عربي به تغييرات مورد نظر آمريكا تن در ندهد ، آنگاه بهانه جويي هاي بوش براي حمله به اين كشورها و اشغال آنها آغاز خواهد شد.

روزنامه العرب اليوم با اشاره به قدرت و توان بالاي مردمي براي خنثي كردن طرح امپرياليستي آمريكا نوشت : بايد اين حقيقت را مورد تاكيد قرار داد كه درصورتي كه ملتهاي عربي، حكومت هاي منتخب و واقعي از ميان خود داشته باشند ، طرح امپرياليستي آمريكا هرگز به موفقيت و پيروزي نخواهد رسيد.اين روزنامه با اشاره به نبود حكومت هاي مردمي در كشورهاي عربي نوشت : ملتهاي عرب تاكنون جز حكومتهايي كه هيچ ارتباطي با مشروعيت ندارند ، نشناخته اند ،آنها حكومت منتخب و مردمي كه مشروعيت خود را از ملتي كه از طريق صندوق هاي اخذ راي خارج از تقلب آن راانتخاب كرده باشد ، نشناخته اند .

روزنامه العرب اليوم به صراحت مي نويسد كه در درگيري ميان اعراب و اسراييل ، مردم خارج از اين دايره قرار داده شده اند وملتهاي عربي هيچ تاثيري در اين درگيري ندارند ، گويي طرفين درگير منافع مشترك خود را در كنار گذاشتن مردم عرب از اين درگيري قرار داده اند.

اين روزنامه نوشت : ما اعراب در درگيري سرنوشت سازي با ابرقدرت امپرياليستي جهان و اسراييل قرار داريم و اما اين درگيري از گذشته و همچنان به دور از هرگونه تاثير واقعي ملت ها و جوامع عربي قرار داشته است گويي براي طرفين درگير، منافع مشترك بزرگ در خارج نگه داشتن بخش اعظمي از مردم عرب از صحنه درگيري است ومردم هم انگار هيچ چيزي در توان خود جز اظهار و تاكيد تبعيت از رژيم هاي خود ندارند.العرب اليوم تاكيد كرد: رژيمهاي عربي ، تنها شرط بقايشان ، تسليم بيشتر در مقابل اراده و خواسته آمريكا است .

اين روزنامه با بيان اينكه ، اسراييل و قدرتهاي امپرياليستي دشمن واقعي اين رژيمهاي عربي نيستند ، نوشت : مشروعيت درحكومت را هنوز ملتها و جوامع عرب تجربه نكرده اند و به نفع آمريكا هم نيست كه اين مشروعيت واقعي را در جهان عرب ايجاد كند ، مشروعيتي كه ازطريق مردم و صندوق هاي اخذ راي ايجاد مي شود.

اين روزنامه نوشت : رژيمهاي ديكتاتوري و مستبد عرب مصائب و شكستها و فجايعي را براي ما به ارمغان آورده است تا ايمان راسخ بياوريم كه دموكراسي با ارزشها و اصولي كه غرب شناخته است، تنها راه حل است و تنها با اين سلاح مي توانيم با بوش مقابله كنيم، زيرا بوش با اين سلاح چهره ما را مخدوش كرده است، تا ماهيت دشمني وي با اعراب و پيشرفت آنها برملا شود، بنابراين جلوگيري از اصلاح حكومت هاي عربي از منافع بزرگ آمريكا و اسراييل است .

