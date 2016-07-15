به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت لنووا از نسخه جدید گوشی K۴ Note خود با طرحی متفاوت رونمایی کرد. در واقع قاب پشت این گوشی از چوب ساخته شده است.

این گوشی جدید دارای صفحه نمایشگر ۵.۵ اینچ فول اچ دی با زوایه دید ۱۷۸ درجه ای و نیز وضوح تصویر ۱۰۸۰ پیکسلی است.

طراحی رنگ این گوشی به گونه ای است که یک کانتراست فوق العاده ای را بوجود آورده تا کاربر تجربه متفاوتی از داشتن گوشی را تجربه کند.

همچنین در قسمت جلوی گوشی K۴ Note دو اسپیکر وجود دارد که باعث می شود به هنگام پخش موسیقی یا فایل صوتی، کمترین نویز ممکن ایجاد شود.

دوربین پشت این گوشی ۱۳ مگاپیکسل و دوربین جلو آن ۵ مگاپیکسل است.

K۴ Note دارای ۸ هسته پرادزشگر ۶۴-bit MediaTek و رم ۳ گیگا بایتی و حافظه داخلی ۱۶ گیگابایتی است که می توان با کارت حافظه، ظرفیت آن را به ۱۲۸ گیگ ارتقاء داد.

از قابلیت های دیگر این گوشی داشتن اسکنر تشخیص اثر انگشت کاربر، حسگر ان اف سی و پشتیبانی USB-OTG است.

در این گوشی فناوری TheaterMax برای انجام کارهای حرفه ای گرافیکی و سه بعدی به کار رفته است و سیستم آندروید به روز شده مارشمالا ۶.۰ نصب شده است.