به گزارش خبرگزاری مهر، در حدود ۷۰ میلیون نفر در سراسر جهان مبتلا به بیماری آب سیاه یا همان گلوکوم هستند که عملا راه درمانی برای آن وجود ندارد و رفته رفته منجر به نابینایی فرد می شود.

کسانیکه دچار بیماری گلوکوم می شوند رشته های عصب بینایی آنها تخریب می شود و دیگر ترمیم نمی شود که این مسئله به تدریج موجب از دست رفتن قدرت بینایی در آنها می شود.

در واقع سلول های گانگلیون شبکیه «آکسون» در چشم آسیب می بینید که دیگر قادر به ارسال اطلاعات بصری به مغز نخواهند بود و این سلول های مهم در بزرگسالان قابل ترمیم نیست.

از این رو محققین دانشگاه کالیفرنیای آمریکا با انجام آزمایش بر روی موش هایی که از این مشکل رنج می بردند، توانستند با به کارگیری شیوه ای نوین موفق به بازگرداندن بخشی از بینایی آنها شوند که چنین دستاوردی برای اولین بار در جهان صورت می گیرد.

در این تکنیک محققین ابتدا آن چشمی که دارای دید بهتری بود را پوشاندند و سپس چشمی که از دید ضعیفی برخوردار بود را در معرض تحریک بصری با کانتراست بالا قرار دادند. در حقیقت این تحریک بصری با حرکت دادن یک صفحه سیاه و سفید در مقابل چشم موش صورت گرفت. سپس از مواد شیمیایی برای باز فعال کردن رشته های عصبی TOR درون سلول های گانگلیون استفاده کردند.

با گذشت سه هفته از اجرای این روش، بخشی از بینایی موش ها بازگشت. محققین آمریکایی به دنبال توسعه این شیوه برای درمان بیماری گلوکوم در انسان هستند.