  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۲۰ آبان ۱۳۸۲، ۱۷:۰۵

سخنگوي فدراسيون فوتبال در گفت وگو با "مهر":

كادر مربيان تيم ملي فوتبال اميد تقويت مي شود

سخنگوي فدراسيون فوتبال گفت: تا اين لحظه تغيير ي در كادر مربيان تيم اميد صورت نگرفته اما فدراسيون فوتبال قصد دارد كادر فني اين تيم را تقويت كند.

غلامحسين زمان آبادي سخنگو فدراسييون فوتبال در گفت و گو با خبرنگار "مهر"  ضمن بيان اين مطلب افزود: هدايت تيم اميد را همچنان محمد مايلي كهن بر عهده دارد وبا وجود تمامي شايعاتي كه در زمينه تغيير كادر مربيان اين تيم وجود دارد ايشان همچنان گزينه اول فدراسيون فوتبال براي سرمربيگري تيم ملي اميد است.
زمان آبادي افزود: فدراسيون فوتبال قصد تغييركادر مربيان تيم ملي اميد را ندارد ولي تلاش خواهد كرد تا كادر فعلي را با استفاده از مربيان داخلي تقويت كند. به همين خاطر تصميم گرفته ايم پس از مشورت با محمد مايلي كهن چند مربي با تجربه فوتبال كشورمان را دعوت به همكاري كنيم تا از اين طريق بتوانيم كادر فني قوي و مجربي را براي تيم ملي اميد انتخاب كنيم.  

کد مطلب 37134

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها