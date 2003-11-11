كادر مربيان تيم ملي فوتبال اميد تقويت مي شود

غلامحسين زمان آبادي سخنگو فدراسييون فوتبال در گفت و گو با خبرنگار "مهر" ضمن بيان اين مطلب افزود: هدايت تيم اميد را همچنان محمد مايلي كهن بر عهده دارد وبا وجود تمامي شايعاتي كه در زمينه تغيير كادر مربيان اين تيم وجود دارد ايشان همچنان گزينه اول فدراسيون فوتبال براي سرمربيگري تيم ملي اميد است.

زمان آبادي افزود: فدراسيون فوتبال قصد تغييركادر مربيان تيم ملي اميد را ندارد ولي تلاش خواهد كرد تا كادر فعلي را با استفاده از مربيان داخلي تقويت كند. به همين خاطر تصميم گرفته ايم پس از مشورت با محمد مايلي كهن چند مربي با تجربه فوتبال كشورمان را دعوت به همكاري كنيم تا از اين طريق بتوانيم كادر فني قوي و مجربي را براي تيم ملي اميد انتخاب كنيم.