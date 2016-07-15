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۲۵ تیر ۱۳۹۵، ۱۰:۰۷

در پاسخ به مهر عنوان شد؛

اسبقیان: بعید می‌دانم برای انتخابات ژیمناستیک ثبت نام مجدد شود

اسبقیان: بعید می‌دانم برای انتخابات ژیمناستیک ثبت نام مجدد شود

سرپرست فدراسیون ژیمناستیک گفت: بعید می دانم ثبت نام مجددی برای مجمع انتخاباتی فدراسیون ژیمناستیک صورت گیرد.

محمد شروین اسبقیان سرپرست فدراسیون ژیمناستیک در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص شرایط کنونی این فدراسیون گفت: با توجه به اینکه ژیمناستیک یک رشته پایه و پرمدال است باید با جدیت و توان بالا و به نحو شایسته در کشور گسترش پیدا کند.

وی افزود: از همین رو طی مدت سرپرستی ام که زمان زیادی هم از آن نمی گذرد با کمیته ها و اعضای مختلف این رشته جلسات متعددی داشته ایم. نقطه نظرات آنها را شنیده ام و از راهنمایی ها و مشاوره این عزیزان کمک می گیریم.

سرپرست فدراسیون ژیمناستیک در پاسخ به این سوال که برخی صحبت از ثبت نام مجدد برای انتخابات ژیمناستیک می کنند این موضوع صحت دارد؟ گفت: خیر بعید به نظر می رسد ثبت نام مجددی برای انتخابات صورت گیرد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: تصمیم داریم در نشست‌های متفاوت شرایط ژیمناستیک در استانها را نیز بررسی کنیم تا بتوانیم روند رو به رشد فدراسیون را سرعت ببخشیم. جا دارد همین جا نیز از درویش زاده برای همه تلاشها و خدماتش تشکر کنم.

کد مطلب 3713485

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