ایجاد منطقه آزاد برای گلستان حیاتی است/ تصویب طرح یک فوریت

به گزارش خبرنگار مهر، نبی الله هزارجریبی بعدازظهر پنجشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: طرح یک فوریت منطقه آزاد اینچه برون را حدود یک ماه و نیم پیگیری کردیم که در نهایت مورد موافقت مجلس قرار گرفت.

وی افزود: در این راستا جلسات متعددی با استاندار، مجمع نمایندگان، ریاست مجلس شورای اسلامی، رئیس مناطق آزاد تجاری و ... برگزار کردیم و با سختی تمام موفق به کسب رای شدیم.

وی ادامه داد: در دوره قبل نیز حدود ۸۰ درخواست برای ایجاد منطقه آزاد و ویژه به مجلس ارسال شده بود که با مخالفت رو به رو شد.

نماینده مردم گرگان و آق قلا در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: این طرح به کمیسیون مجلس خواهد رفت که موفقیت در آن بسیار سخت است، اما با توجه به حضور بنده در کمیسیون برنامه و بودجه، تمام تلاش خود را برای به تصویب رسیدن آن انجام خواهم داد.

هزارجریبی تصریح کرد: اگر این طرح به تصویب نرسد، آرزوی مردم گلستان بر باد خواهد رفت و در آن زمان باید آسیب شناسی کنیم که دلیل آن چه بوده است.

وی یادآور شد: ایجاد منطقه آزاد در گلستان بهترین راه برای پیشرفت استان بوده، زیرا راه‌های دیگر نیازمند سرمایه گذاری کلان است.