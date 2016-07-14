به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اینترنتی وزارت انرژی آمریکا، ارنست مونیز وزیر انرژی آمریکا در بیانیه ای به مناسبت اولین سالگرد برجام نوشت: این توافق، توافقی تاریخی است که تضمین می کند برنامه هسته ای ایران صلح آمیز است و صلح آمیز باقی خواهد ماند و در صورتی که برنامه ایران خلاف این امر را نشان دهد جامعه بین الملل زمان کافی برای پاسخگویی را خواهد داشت.

وی در ادامه این بیانیه تصریح کرد: بعد از سالها مذاکره و ماهها تدارکات برای اجرای برجام، آژانس بین المللی انرژی اتمی تایید کرد که ایران اقدامات لازم برای رسیدن به روز اجرا را تکمیل کرده است. امروز روشن و آشکار است که برجام مسیر ایران به سمت سلاح هسته ای را مسدود کرده است.

مونیز در ادامه این بیانیه افزود: در نتیجه این توافق، ایران دو سوم از سانتریفیوژها و زیرساختهای مرتبط با آن را کنار گذاشته است. این کشور برای ذخیره اورانیوم محدودیت دارد و نمی تواند بیش از سیصد کیلوگرم هگزافلورید اورانیوم با درجه غنای بیش از سه ممیز شصت و هفت درصد ذخیره کند.

وی یاد آور شد: در سال گذشته آژانس بین المللی انرژی اتمی توانست دسترسی بی سابقه ای به تاسیسات هسته ای ایران و زنجیره تدارکاتی هسته ای داشته باشد. این آژانس اکنون می تواند از فناوری های پادمانی به روز برای نظارت و راستی آزمایی استفاده کند تا بتواند مسیرهای مخفیانه احتمالی برای دستیابی به سلاح هسته ای را مسدود کند.

وزیر انرژی آمریکا در ادامه این بیانیه گفت: بخش های تشکیل دهنده برجام زمان فرار هسته ای ایران را از دو تا سه ماه، قبل از توافق به حداقل یک سال افزایش می دهد.

وی افزود: برجام با نتایج واقعی و ملموس امنیت جهانی را ارتقا داده است و به این کار برای سالهای آتی ادامه خواهد داد.