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۲۵ تیر ۱۳۹۵، ۲:۰۵

ارتش یمن یک فروند جنگنده «اف ۱۶» عربستان را سرنگون کرد

ارتش یمن یک فروند جنگنده «اف ۱۶» عربستان را سرنگون کرد

یک فروند جنگنده "اف ۱۶" عربستان سعودی پس از هدف قرار گرفتن توسط نیروهای ارتش و کمیته های مردمی یمن در آسمان شهرک "نهم" واقع در شرق صنعا سقوط کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری «خبر» یمن، یک مسئول نظامی یمنی که نخواست نامش فاش شود، اعلام کرد که یگان ضدهوایی ارتش و نیروهای کمیته های دفاع مردمی یمن توانستند یک فروند جنگنده عربستان را در آسمان شهرک نهم واقع در شرق صنعا هدف قرار داده و ساقط کنند.

این مسئول نظامی خاطر نشان کرد که هواپیمای مذکور قبل از رسیدن به پایگاه نظامی «خالد العسکریه» در خمیس مشیط سقوط کرد که در نتیجه آن یک خلبان آن هم کشته شد.

ارتش و کمیته های مردمی یمن از آغاز تجاوز عربستان سعودی به این کشور توانسته اند خسارت های سنگینی به نیروهای سعودی و جبهه داخلی این کشور وارد کنند.

کد مطلب 3713715

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    نظرات

    • ناصر ۰۴:۰۹ - ۱۳۹۵/۰۴/۲۵
      0 0
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      عربستان اف 16 ندارد. شاید منظور اف 15 باشد.
    • Mma ۰۹:۳۴ - ۱۳۹۵/۰۴/۲۵
      0 0
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      عربستان اصلا اف١٦ نداره..اف ١٥ داره...

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