به گزارش خبرنگار مهر، حمید لطف‌اللهیان صبح جمعه در بازدید از روند بهسازی این رودخانه در مسیر یاقوت تا زرناس تصریح کرد: برخی اظهارات که شهرداری نسبت به پاکسازی این رودخانه اقدامی در دست اجرا ندارد صحیح نیست.

وی افزود: ما اعتقاد داریم که در برخی مسیرها منظر ظاهری این رودخانه مطلوب نیست و طی سالیان اخیر نیز برای جمع‌آوری لجن رودخانه اقدام شده است.

شهردار اردبیل متذکر شد: بهسازی این رودخانه مدتی به دلیل شکایت آب منطقه‌ای با این اظهارات که پروژه عمرانی اجرا می‌شود متوقف شده بود و برای حل این مشکل مشاوری به کار گرفته شد.

لطف‌اللهیان متذکر شد: شهرداری اردبیل و آب منطقه‌ای استان بر روی نظر مشاور توافق دارند و در نتیجه نظرات مشاور برای ادامه روند بهسازی به کار گرفته شده است.

وی افزود: در حال حاضر بهسازی از یاقوت تا سیدآباد به اتمام رسیده و از سیدآباد تا زرناس نیز ادامه دارد.

به گفته لطف‌اللهیان بهسازی مابین پل تاریخی سیدآباد و پل جدی سیدآباد در هفته دفاع مقدس آماده و تحویل می‌شود.