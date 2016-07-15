ضیاالدین نعمانی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به فعالیت های گسترده عمرانی شهرداری سقز در ابعاد مختلف زیر بنایی و توسعه ای گفت: ساخت پل که وه سوار بر روی رودخانه سقز یکی از پروژه های زیرساختی شهرداری است که در راستای خدمت رسانی و افزودن بر رفاه و آسایش شهروندان انجام می شود.

وی افزود: پل که وه سوار بر روی چم سقز با متصل کردن بلوار شهید بهشتی به بلوار دانشجو، می تواند نقش مهمی در روان سازی ترافیک و ایمن سازی حمل و نقل شهری سقز داشته باشد.

شهردار سقز با اشاره به مشخصات اجرایی کردن این پروژه، عنوان کرد: طول کل پروژه ۳۵۰ متر است که ۱۴۲متر پل در ۱۰ دهانه با فواصل ۲۰ متری ساخته می شد.

وی با بیان اینکه عملیات ساخت پل های بهارستان و بلوار کردستان با ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی)در حال اجراست، گفت: پل" که وه سوار" سومین پل ماشین رو است که با همکاری شورای شهر و شهرداری در این دوره ساخته می شود.

نعمانی در ادامه گفت: پروژه ساخت پل که وه سوار بر روی چم سقز با حضور مسئولان استانی و شهرستانی به زودی طی مراسمی کلنگ زنی خواهد شد.

شهردار سقز صمیمانه از همکاری و وظیفه شناسی عموم مردم با عوامل و کارکنان شهرداری تشکر و قدر دانی نمود و مهمترین رسالت سازمان ها و نهاد های همچون شهرداری را خدمتگذاری بی منت به مردم دانست.

وی اظهار امیدواری کرد: پروژه پل "که وه سوار" در بازه زمانی مناسبی به بهره برداری برسد و مورد استفاده شهروندان قرار گیرد.