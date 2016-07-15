ضیاء هاشمی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در تمام دنیا به موضوع تعاملات بین المللی توجه می کنند اما در کشورهای غربی نیز وقتی دانشمندان درخواست تعامل و همکاری علمی به کشوری می دهند درخواست های آنها به صورت دقیق بررسی می شود.

وی افزود: وقتی دانشمندان ما برای فعالیت های علمی و تحقیقاتی قصد سفر به کشورهای اروپایی و آمریکایی را دارند نیز از سوی این کشورها بررسی هایی انجام می شود و اینگونه نیست که تمامی درها به روی آنها باز باشد بلکه مسیرهای تعریف شده ای در این زمینه وجود دارد.

معاون فرهنگی وزارت علوم با اشاره به احتمال موضوع نفوذ در مراکز دانشگاهی و علمی کشور تاکید کرد: در کشور ما نیز باید همکاری ها و ارتباطات علمی و بین المللی با دقت لازم انجام شود چراکه یکی از ارکان اقتدار کشورها مراکز علمی و تحقیقاتی است.

هاشمی گفت: ضمن اینکه موظف هستیم در راستای توسعه ارتباطات بین المللی پیش برویم اما باید دقت بیشتری درخصوص احتمال سوء استفاده ها داشته باشیم که مراکز و سازمان های امنیتی کشورهای دیگر نتوانند از اسرار علمی و پژوهشی ما باخبر شوند.

وی عنوان کرد: ما در کشور ممکن است پژوهش هایی داشته باشیم که اعلام نشده باشند بنابراین باید در تعاملات علمی حریم ها حفظ شود اما این امر به معنی ایجاد مانع در ارتباطات بین المللی نیست و قصد نداریم درهای دانشگاه ها را ببندیم.