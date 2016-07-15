به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «روزنامه پاکستان»، جان برنان رئیس سازمان سیا، طی سخنرانی در موسسه بروکینگز آمریکا اعلام کرد: هدف قرار دادن «ملا اختر منصور» سرکرده طالبان یک تصمیم جهانی بود.

وی افزود: این حملات هوایی علیه ترویست ها به دلیل اینکه طالبان به همراهی گروه تروریستی«شبکه حقانیِ» پاکستان، هنوز هم در جنگ افغانستان فعالانه حضور دارند و بعضا با موفقیت نیز نیروهای آمریکایی را نیز هدف قرار می دهند، از اهمیت بسیاری برخوردار است.

وی تاکید کرد: رئیس جمهور آینده آمریکا نیز بدون مشورت با سران پاکستان و سایر کشورها عملیات هوایی خود را علیه تروریست ها ادامه خواهد داد.

جان برنان در ادامه گفت: «باراک اوباما» رئیس جمهوری آمریکا نیز بیش از این، بارها تاکید کرده بود که تدابیر اساسی را برای حفظ امنیت شهروندانش در آمریکا و سایر کشورها اتخاذ خواهد کرد.

رئیس سازمان سیا همچنین گفت: اگرچه شبکه حقانی به شیوه موثری اقدام به انجام عملیات می کند و مشکلات بسیار زیادی نیز در افغانستان بوجود می آورد اما، «ینس استولتنبرگ» دبیر کل ناتو اجازه نخواهد داد که افغانستان بار دیگر پناهگاه امنی برای تروریست ها گردد.

وی تصریح کرد: عملیات نظامی ناتو در افغانستان بزرگترین عملیات تاریخ ناتو است. و به خاطر حضور ناتو و نیروهای خارجی در افغانستان، جنگ علیه تروریسم و توقف عملیات خرابکارانه با موفقیت در این کشور در حال انجام است.