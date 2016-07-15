به گزارش خبرنگار مهر، عباس جمشیدی صبح جمعه در جمع مدیران تامین اجتماعی استان بوشهر در بیمارستان سلمان فارسی اظهار داشت: در حوزه درمان و سلامت کار کردن بسیار سخت و طاقت فرسا است و قطعا ارائه خدمات درمانی به افراد نیازمند و ناتوان و التیام دردهای آنان کاری جهادی است.

فرماندار بوشهر با اشاره به محدودیت ها و مشکلاتی که تحریم‌های اعمال شده برای کشور به‌وجود آورده اضافه کرد: علی‌رغم همه این محدودیت‌ها کارهای بسیار خوبی در حوزه تامین اجتماعی صورت گرفته و موفقیت‌های سازمان تامین اجتماعی در اداره کردن بزرگترین نهاد بیمه‌ای کشور با توجه به شرایط موجود گواه این مطلب است.

جمشیدی بیان کرد: دولت تدبیر و امید به‌دنبال ثبات در کشور و استفاده حداکثری از توان و ظرفیت خود در راستای توسعه رفاه و امنیت اجتماعی است و در این راستا دولت‌مردان را از انجام کارهای غیر کارشناسی که صدمات جبران ناپذیری بر پیکره اقتصاد کشور وارد می‌کند بر حذر داشته است.

فرماندار بوشهر با بیان اینکه باید از ظرفیت های استان در راستای توسعه درمان استفاده کرد گفت: آمارهای ارائه شده در حوزه درمان تامین اجتماعی استان بیانگر این نکته است که به منظور تحقق شعار سال و در راستای اقتصاد مقاومتی تلاش‌های ارزنده ای صورت گرفته است.

جمشیدی بیان داشت: باید با همدلی و همکاری و مشارکت جمعی از امکانات موجود بهترین بهره را برد و بستر و فضای آرام و مناسب خدمت به مردم را با سعه صدر و تحمل بالا فراهم کرد.