به گزارش خبرگزاری مهر، ادر، زننده گل برتری تیم ملی فوتبال پرتغال مقابل فرانسه در فینال رقابتهای یورو ۲۰۱۶ اعتراف کرد پدرش بخاطر قتل مادرش در زندان به سر می برد.

بر اساس گزارش دیلی میل، ادر در این باره گفت: زمانی که من ۱۲ سال داشتم مادرم را از دست دادم. پدرم به جرم قتل مادرم دستگیر شد و به ۱۶ سال زندان محکوم شده است که به زودی این مدت پایان می یابد.

ادر بازیکن تیم ملی فوتبال پرتغال که متولد گینه بیسائو است، درباره خانواده خود گفت: یکی از خواهرانم در انگلیس تحصیل می کند و دیگری هم مدتی است به انگلیس آمده است. برادرم هم در پرتغال زندگی می کند. ما همه جا پراکنده شدیم.

وی ادامه داد: من از کودکی با مادرم به پرتغال آمدیم تا کنار پدرمان زندگی کنیم. یک روز پدرم مرا با خودش برد تا با او زندگی کنم ولی بعدها به مدرسه شبانه روزی رفتم.