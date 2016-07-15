به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد حمیدی نژاد صبح جمعه در مراسم معارفه بخشدار جدید آبدان اظهار داشت: پست و مقام آن هنگامی مهم است که در راستای خدمت به خلق الله باشد و به منظور تقویت نظام و پیروی از فرامین رهبری تمام تلاش‌ها و همت‌ها صورت گیرد.

وی با اشاره به اینکه اکنون جمهوری اسلامی ایران بیش از گذشته در جهان مطرح است تصریح کرد: خدمت به مردمی که عاشقانه در مسیر انقلاب قدم برمی‌دارند، برای هر مسئولی افتخار بزرگی است.

فرماندار شهرستان دیر نیز گفت: انتظار می‌رود با حضور بخشدار جدید تمام مسئولان در کنار بخشدار بتوانند کارها رابه نحو مطلوب‌تر بیش ببرند. کارهای مهمی در بخش آبدان در حال انجام است و انتظار داریم با عنایت دولت تدبیر و امید این کارها محقق شود.

حمزه اعتماد با اشاره به درخواست امام جمعه آبدان مبنی بر استقرار نمایندگی ادارات در بخش خاطرنشان کرد: اقدامات خوبی صورت گرفته و انشالله برای رفع مشکلات مردم آبدان و کم کردن رفت و آمدها به شهرستان تلاش هایی درحال انجام است.

محمد فخرایی بخشدار سابق آبدان نیز با تقدیر از مردم این منطقه، به پروژه‌ها و برنامه‌های صورت گرفته در زمان تصدی بخشداری اشاره کرد و گفت: امیدواریم با تلاش بخشدار جدید آبدان شاهد تکمیل این پروژه‌ها باشیم.

مسعود تنگستانی بخشدار جدید آبدان نیز بیان کرد: برای اعتلای بخش آبدان نیاز به تلاش و همکاری و همدلی تمام مسئولین و مردم هستیم.

وی، اولویت‌های مهم خود را در بخش کشاورزی و توجه ویژه به جوانان و استفاده از ظرفیت‌های نیروی جوان عنوان کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، در این آئین از تلاش‌های محمد فخرایی بخشدار سابق تقدیر و مسعود تنگستانی به عنوان بخشدار آبدان معرفی شد.