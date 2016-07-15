به گزارش خبرگزاری مهر، علی صابری با اشاره به مناسب سازی معابر برای معلولان، سالمندان و کودکان اظهار کرد: اولین قدم در این مسیر تحقق مدیریت یکپارچه شهری به منظور همکاری سازمان‌ها و نهادهای مختلف به‌صورت جزیره‌ای است زیرا که در غیر این صورت این امر محقق نمی‌شود.

وی با بیان اینکه طبیعت شهر تهران در حالت شیب و غیر استاندارد شکل گرفته است، خاطر نشان کرد: مناسب سازی فضاهای شهری باید به گونه ای باشد که حتی اگر سالی یک معلول از مکانی کم تردد عبور کند خدمات مناسب سازی برای وی صورت گرفته باشد بنابراین باید مناسب سازی فضاهای شهری همواره به صورت پیوسته ادامه داشته باشد.

عضو ستاد مناسب‌سازی فضاهای شهری به احداث مجموعه های ورزشی و تفریحی برای معلولان در پایتخت اشاره کرد و افزود: ساخت چنین مجموعه هایی بیش از آنکه به مصوبه شورا نیاز داشته باشد مستلزم داشتن اعتبار است که در این صورت در چهار گوشه شهر می توان این طرح را اجرایی کرد.

این عضو روشندل شورای اسلامی شهر تهران ادامه داد: چگونگی عملکرد درخصوص طرح مناسب‌سازی ایستگاه‌های حمل و نقل می‌تواند نشانگر اهمیت مطالبه معلولان در زمینه مناسب سازی فضاهای شهری باشد اما در این مسیر کمک دولت به سازمان بهره‌برداری مترو نیز می‌تواند در سامان‌دهی ایستگاه‌ها به خط عبور نابینایان، آسانسور ویژه معلولان و اقداماتی از این قبیل داشته باشد.

صابری با بیان این که باید در شهر فضایی ایجاد شود که همه اماکن عمومی در دسترس این قشر باشد، عنوان کرد: نیازهای معلولان تنها به مناسب‌سازی معابر و خیابان‌ها ختم نمی‌شود و در واقع دسترس پذیری، مفهوم گسترده‌تری دارد که البته فراهم شدن همچین مسئله ای می تواند برای معلولان بسیار مفید باشد.

به گفته وی؛ تهران به عنوان یکی از پایتخت های کشورهای در حال توسعه در این رویکرد حرف های زیادی برای گفتن خواهد داشت.