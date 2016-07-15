به گزارش خبرگزاری مهر، خانه سینما ضمن عرض تسلیت به خانواده گرامی نویسنده، مترجم، شاعر و منتقد سینمایی فقید کشورمان، زنده یاد جمشید ارجمند به اطلاع می رساند برابر هماهنگی انجمن منتقدان و نویسندگان سینمایی ایران با خانواده ایشان، آیین وداع با این هنرمند بزرگ و پیشکسوت ساعت ۹ صبح روز یکشنبه ۲۷ تیرماه از خانه سینما (ساختمان وصال) به سوی آرامگاه ابدی ایشان در قطعه هنرمندان بهشت زهرا (س) برگزار می شود.

روابط عمومی خانه سینما با اعلام اینکه بسیاری از اصناف و تشکل های عضو خانه سینما طی پیام هایی درگذشت جمشید ارجمند را تسلیت گفته اند از هنرمندان، سینماگران و دوستداران هنر و سینما دعوت کرد که در این آیین وداع شرکت کنند.