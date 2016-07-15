به گزارش خبرگزاری مهر ، ابوالفضل قناعتی در یک برنامه رادیویی با موضوع «مگامال ها و اقتصاد شهری» که با حضور نایب رئیس اول اتاق اصناف تهران برگزار شد، افزود: باید یک مدیریت یکپارچه وجود داشته باشد تا همه گروه هایی که در این حوزه باید وجود داشته باشند و به خدمات کمک کنند، لحاظ شوند. در واقع اگر نقاط منفی را نبینیم و از یک زاویه به آن نگاه کنیم، ممکن است مگامال ها برای بخشی از جامعه ضرر و زیان داشته باشد.

عضو هیئت رئیسه شورای شهر تهران با اشاره به جایگاه توزیع در اقتصاد خاطرنشان کرد: تولیدمان زمانی موفق می شود که توزیع مان مناسب باشد در واقع هر دو لازم و ملزوم یکدیگر هستند.

وی درباره این مسئله که آیا مگامال ها در طرح تفصیلی دیده شده اند یا خیر، گفت: در طرح تفصیلی تهران از عنوان مگامال استفاده نکرده ایم؛ تهران را پهنه بندی کرده ایم و به پهنه مسکونی و تجاری و فضای سبز تعریف کرده ایم. مگامال در نقطه ای می تواند احداث شود که پهنه تجاری برای آن زده شده است.

ابراهیم درستی نایب رئیس اول اتاق اصناف تهران نیز در این برنامه رادیویی با بیان اینکه با کلیات مگامال ها موافق است، گفت: نمی توانیم از دانش و سیاست گذاری های جدیدی که در دنیا اتفاق می افتد، خودمان را جدا کنیم اما هر کدام شرایط خاص خودش را دارد.

وی به مکان های احداث مگامال ها اشاره کرد و اظهار داشت: اکثر مگامال ها در دنیا در حومه شهرها هستند. یک بخش سنتی داریم که واحدهای سنتی در بازار است و همیشه حامی دولت و نظام بوده اند و هستند. وقتی بعضی نقاط را رصد می کنیم می بینیم مجوزهایی از سوی شهرداری داده می شود که منطقی نیست.

نایب رئیس اول اتاق اصناف تهران با تصریح بر اینکه برای احداث پاساژها نیاز سنجی نشده است، بیان داشت: در غرب خیابان جمهوری تعدد پاساژها را شاهد هستیم؛ آیا نیاز سنجی برای احداث این تعداد پاساژ صورت گرفته است؟ آیا اساسا ظرفیت احداث این پاساژها وجود دارد یا خیر؟

وی با تاکید بر لزوم وجود هماهنگی در احداث مگامال ها گفت: از ابتدا باید یک تعاملی وجود داشته باشد. در ایران سه میلیون واحد صنفی پراکنده وجود دارد که در نقاط مختلف شهر حضور دارند؛ جاهایی که اصلا نیازی نیست. چرا مسئولین باید به یک زیر راه پله نیم متری مجوز بدهند؟

درستی در باب مزیت های مگامال ها عنوان داشت: وقتی مجتمع های تجاری وجود داشته باشد، خریدها آسان تر می شود، تردد کمتر می شود و هزینه ها کاهش پیدا می کند. در مجتمع هایی که نظارت دقیق تری وجود داشته باشد، هم نظارت به نفع مصرف کننده است و هم به نفع دولت؛ اینها به شرطی واقع می شوند که هماهنگی های اولیه با شبکه توزیع اولیه که اصناف هستند انجام شود.

در ادامه قناعتی با تاکید بر لزوم جانمایی مگامال ها خاطرنشان کرد: یک خیابان بر اساس شرایطی طراحی شده است که ظرفیت خاص خودش را دارد که اگر بخواهیم مگامالی را آنجا طراحی کنیم مشکلات زیادی را برای ساکنین منطقه از نظر ترافیکی ایجاد می کند.

وی با تاکید مجدد بر وجود پیوست های فرهنگی عنوان داشت: اگر خیابانی را بخواهیم تغییر دهیم، باید این پیوست ها را لحاظ کنیم تا ببینیم این تغییرات چه تحولاتی در حوزه های فرهنگی و اجتماعی و البته اقتصادی ایجاد می کند.

عضو هیئت رئیسه شورای شهر تهران درباره فعالیت های شورای شهر بیان داشت: در دوره چهارم شورای شهر سعی کرده ایم، جلوی این ساخت و سازهای نامناسب را بگیریم که احداث مجموعه شهر آقتاب نیز در همین رابطه است. البته فاز نخست این مجموعه نمایشگاه است و فاز های بعدی به سرمایه گذارهای مخصوص مگامال ها مربوط است.

درستی با اشاره به سند برنامه پنج ساله گفت: شاه بیت اصلی اصناف در این سند عبور از رکود و تورم است. بیشترین دغدغه مان با مگامال هایی است که در مکان های غیر کارشناسی ایجاد می شود و هنگامی که احداث شد، معایب آن را آشکار می بینید.

وی افزود: چرا باید در مکان هایی که اصلا نیازی نیست مال های بزرگ ایجاد شود؟ قطعا با ایجاد مگامال ها موافق هستیم ولی همانطور که اشاره شد کجا؟ برای این کار باید پیشنهادات اصناف را حتما در نظر بگیرید و مجوزهایی که در مگامال باید ارائه شود مختلف است زیرا فقط یک نوع شغل نیست.