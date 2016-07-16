روز گذشته کنگره امریکا تصمیم گرفت که منافع کمپانی‌های تولید کننده مواد غذایی را در برابر حق مردم برای دانستن آنچه در خوراک خود و خانواده شان وجود دارد، حفظ کند و رأی سنای آمریکا را مبنی بر نشانه گزاری اختیاری مواد خوراکی حاوی محصولات تراریخته تنها با کیو آر کُد که برای خواندن آن نیاز به گوشی های هوشمند است، تایید کرد.

این لایحه اکنون در راه رفتن به دفتر باراک اوباما است. کنگره و سنای آمریکا همچنین رأی به باطل کردن قانون شفاف و بسیار مورد تایید مردم ایالت ورمونت در مورد نشانه گزاری دقیق مواد خوراکی دادند که از یکماه پیش به اجرا گذاشته شده بود. اکثریت مردم ایالات متحده از نشانه گزاری شفاف تولیدات حاوی محصولات تراریخته پشتیبانی می کنند و نمایندگان منتخب خود را برای این رأی مسئول می شناسند. اگر که این لایحه به قانون تبدیل شود، این امکان به شرکتها داده خواهد شد که از نشانه گزاری مورد لزوم مواد خوراکی شانه خالی کنند و در صورت تخلف از قانون هم ناچار به بازپس گرفتن اجناس خود نباشند. کنشگران محیط زیست اکنون از رئیس جمهور امریکا درخواست می کنند تا به عهد خود از دوران مبارزه انتخاباتیش مبنی بر پشتیبانی از حق مصرف کنندگان برای دانستن از محتوای آنچه خوراک آنهاست پایبند بماند و این لایحه را رد کند. این آخرین شانس باراک اوباما برای به اجرا گذاشتن یک تصمیم درست است.

شما چه فکر می کنید؟ آیا اوباما در برابر تراریخته پرستان جانانه می ایستد و از حق وتوی خود بهره خواهد گرفت؟!