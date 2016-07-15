به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی آیت‌الله علم‌الهدی، وزیر ارتباطات با حضور در دفتر نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی و امام جمعه مشهد با آیت‌الله علم‌الهدی دیدار کرد.

در این دیدار، آیت‌الله علم‌الهدی با بیان این‌که مردم شما را نه به‌عنوان وزیر در پست وزارت، بلکه به‌عنوان یک فرد متدین می‌شناسند، اظهار کرد: برحسب سوابق درخشان حضرت‌عالی و سوابق فکری که شما در بین افراد متدین دارید، متدینین توقعشان از شما بالا می‌رود.

وی با بیان این‌که در حوزه ارتباطات، شرکت‌های بزرگ به دنبال منافع خود هستند، عنوان کرد: پشت این شرکت‌ها نیز کسانی هستند که اگر در این حوزه به نتیجه نرسند، سرمایه خود را خارج می‌کنند، یعنی از تسهیلات وزارت ارتباطات وام می‌گیرند و می‌برند جای دیگر هزینه می‌کنند.

آیت‌الله علم‌الهدی ادامه داد: امروز از رشته‌های تحصیلی مختلف وارد این حوزه می‌شوند، مشکل ما، بیکار شدن نیروهای نخبه در این حوزه است زیرا وقتی بیکار شدند ضربه بزرگی بر پیکر آنان وارد می‌شود.

امام جمعه مشهد با تأکید بر اهمیت به‌کارگیری نخبگان در حوزه‌های مختلف به‌خصوص حوزه ارتباطات، خاطرنشان کرد: اگر این قشر بااستعداد را به اشتغال برسانید، بسیار ارزشمند است.

وی به وضعیت شبکه‌های اجتماعی در کشور اشاره و بیان کرد: قصه تلگرام و شبکه‌هایی که از خارج کشور در داخل فعالیت می‌کنند، موضوعی است که جزء وظایف شورای عالی فضای مجازی است اما کلید کار در دست وزارت ارتباطات است، با این‌که مسؤولیت قانونی با این وزارتخانه نیست اما این توقع از شما وجود دارد.

آیت‌الله علم‌الهدی تصریح کرد: وضعیت این شبکه که در داخل فعالیت می‌کند، به نقطه بحرانی رسیده به‌گونه‌ای که برای افراد متدین قابل‌تحمل نیست، کسانی که کوچک‌ترین علاقه‌ای به دین و سیدالشهدا دارند، در برابر تهاجماتی که به دین و مباحث اعتقادی صورت می‌گیرد، آزرده شده‌اند.

نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی بابیان این‌که در شبکه‌های اجتماعی، بی‌باکانه مبانی اعتقادی و دینی را مورد هجوم قرار می‌دهند، افزود: به‌عنوان یک اقدام مسؤولانه به نحوی مسئله شبکه‌های خارجی را حل کنید، چه شورای عالی فضای مجازی پای‌کار بیاید و چه نیاید، شما این کار را انجام دهید.