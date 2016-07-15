به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی آستان قدس رضوی، حجت‌الاسلام والمسلمین سید ابراهیم رئیسی در دیدار وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و معاونین وی اظهار کرد: در عرصه های مختلف خدمت به زائران بارگاه مطهر رضوی میتوان با استفاده از فناوریهای نوین اطلاعات و ارتباطات، سرعت، دقت و عدالت محوری را بیش از پیش در اینگونه امور مهم و مورد توجه زائران رعایت کرد.

عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری با بیان این که هیچ دست ساخته بشر، سرعت تسری و پیشرفتی همچون دنیای مجازی را تجربه نکرده است، خاطرنشان کرد: امروز دنیای دیجیتال و فضای مجازی تمام لایه های زندگی فردی و اجتماعی انسانها را تحت تأثیر قرار داده و اگر در این مقوله توانمند نشویم، باید همواره چشم به دست دیگران داشته باشیم.

حجت الاسلام والمسلمین رئیسی همچنین افزود: آستان قدس رضوی به نوبه خود آمادگی دارد با همیاری در ایجاد و گسترش سامانه های کاربردی دیجیتال در حوزه زائر و زیارت زمینه بهره مندی بهتر زائران داخل و خارج کشور را از برنامه های حرم مطهر رضوی فراهم نماید.

گفتنی است در ابتدای این جلسه محمود واعظی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ضمن ارائه گزارشی از اقدامات وزارت متبوع خود اظهار کرد: مشهد مقدس و به‌ویژه آستان قدس رضوی از اولین مراکزی است که به مرکز ملی ارتباطات متصل شده و آمادگی داریم زمینه حضور جدی تر این نهاد را بویژه در بحث محتوای فضای مجازی و شبکه ملی ارتباطات فراهم کنیم.