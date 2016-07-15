مالیات ابزار قدرتمند تحول اقتصادی است

به گزارش خبرنگار مهر، عباس بی نیاز در سخنرانی پیش از خطبه های نماز جمعه این هفته سمنان به میزبانی مصلای این شهر، بیان داشت: مالیات یکی از ابزارهای تحول اقتصادی است که با شعار سال مورد تاکید مقام مظعم رهبری مطابقت دارد لذا اگر پرداخت آن در دستور کار قرار گیرد، به اقتصاد مملکت کمک شایانی کرده اید.

وی افزود: اجرای سیاست های اقتصادی دولت در راستای ایجاد تحول بنیادین، نیازمند هزینه است و این هزینه می تواند از مالیات مردم تامین شده و در نهایت برای مردم خرج شود.

مدیرکل امور مالیاتی استان سمنان با بیان اینکه مردم به پرداخت به موقع مالیات توجه ویژه داشته باشند، گفت: مالیات می تواند مسیر رونق اقتصادی را هموار و اشتغال را افزایش دهد که در نهایت به نفع همه است.

بی نیاز با بیان اینکه مردم با پرداخت به موقع مالیات رفاه اجتماعی را لمس می کنند، ابراز داشت: سیاست های نفتی دولت در افزایش اشتغال اولویت ندارد چرا که دوری از درآمد های نفتی مدت ها است در دستور کار دولت قرار دارد لذا توجه به مالیات در احیا بازار داخلی با تغییر سیستم های دولتی راهگشای رکود اقتصادی در کشور است.

وی افزود: با وجود تعجیل در پرداخت مالیات مستقیم از ۳۱ تیرماه جاری به ۳۱ خرداد ماه ۹۵، مشارکت بازاریان استان سمنان در پرداخت مالیات بسیار چشم گیر بود و به زودی مردم اثرات پرداخت هایشان را به صورت عینی در جامعه احساس می کند لذا باید از ایشان قدردانی کرد.