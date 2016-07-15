تصویب نهایی منطقه آزاد اردبیل در اولویت باشد/مشکل خریدگندم حل شود

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سیدحسن عاملی ظهر امروز در خطبه های نماز جمعه اردبیل اضافه کرد: تصویب یک فوریتی منطقه آزاد استان در سایه تعامل و تلاش های همه جانبه، موفقیت بزرگی برای این منطقه بود و باید این تلاش ها تا حصول به نتیجه نهایی و مثبت تداوم یابد.

وی با اشاره به مخالفت ها و ورود رسانه های خاص برای جلوگیری از تصویب مصوبات مناطق آزاد و دخالت اغراض سیاسی در این مسأله، لزوم تلاش بیشتر برای تصویب اصل موضوع را لازم خواند.

نماینده مردم استان در مجلس خبرگان رهبری در خصوص ایراداتی که برای این مناطق ابراز می شود، تصریح کرد: تمامی ایراداتی که به مناطق آزاد گرفته می شود مربوط به اجراء و مدیریت است و اصل آن نه تنها منافاتی با ایده اقتصاد مقاومتی ندارد، بلکه از بهترین ارکان آن به شمار می رود.

وی در عین حال با اشاره به لغو مصوبه گمرک اصلاندوز استان اردبیل از سوی هیئت دولت تصریح کرد: در خصوص گمرک اصلاندوز اقدامات خوبی صورت گرفته و وزیر کشور قول مساعد داده تا این گمرک به حالت اولیه برگردد.

عاملی ضمن تشریح ماده شش قانون پنجم توسعه که به تعطیلی ۳۰ درصد گمرکات کشور اشاره دارد، بیان داشت: اگر بنابر حذف گمرک های راکد است، پس چرا مصوبه گمرک خداآفرین که در مقابل اراضی اشغالی جمهوری آذربایجان قرار گرفته و رکود آن بسیار شدیدتر از گمرک اصلاندوز است، باطل نمی شود.

وی با تاکید بر اینکه بی تردید دولت در این خصوص بی دقت عمل کرده و اطرافیان تصمیم‌گیر به دولت خیانت داده اند، ادامه داد: این خیانت باید جبران شود.

نماینده ولی فقیه در استان همچنین با اشاره به موسم برداشت گندم و خرید تضمینی آن از سوی دولت متذکر شد: تاکنون ۳۹۰ هزار تن گندم از کشاورزان این استان خریداری و ذخیره و بالغ بر هزار و ۸۰۰ میلیارد ریال نیز به عنوان مطالبات به زارعان پرداخت شده است.

وی بابیان اینکه در بعضی از مناطق مثل منطقه هیر از توابع شهرستان اردبیل مشکل جدی در خرید تضمینی گندم وجود دارد، یادآور شد: گندم برداشت شده در این منطقه در برابر باد و باران، پرندگان و در خرمن ها رها شده است که باید تدبیر و از تلفات پیشگیری کرد.

عاملی با تاکید بر اینکه وقتی مرکز خرید باز نمی شود، دلالان بهترین فرصت را برای خرید و خروج گندم از استان پیدا می کنند، به مشکلات ایجاد شده در خرید جو نیز ااره کرد و افزود: تعلل در خرید جو ظلم فاحش به تلاش استان و ثروت کشور است.