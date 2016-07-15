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۲۵ تیر ۱۳۹۵، ۱۷:۳۲

رئیس سازمان نظام مهندسی لرستان:

اتوماسیون اداری سازمان نظام‌مهندسی لرستان راه‌اندازی شد

اتوماسیون اداری سازمان نظام‌مهندسی لرستان راه‌اندازی شد

خرم آباد - رئیس سازمان نظام مهندسی لرستان از راه اندازی اتوماسیون اداری این سازمان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر محمد امیری با اشاره به راه اندازی اتوماسیون ادارای سازمان نظام مهندسی لرستان اظهار داشت: با نصب سیستم اتوماسیون اداری در سازمان نظام مهندسی لرستان همه مکاتبات اداری در این سازمان به صورت الکترونیکی انجام می شود.

وی با بیان اینکه برای الکترونیکی کردن اتوماسیون اداری در نظام مهندسی لرستان بیش از ۱۸۰ میلیون ریال هزینه شده است گفت: با نصب نرم افزار «برید» و بهره گیری از آن فرآیند مکاتبات اداری در سازمان به صورت سیستماتیک انجام و بایگانی خواهد شد.

رئیس سازمان نظام مهندسی لرستان افزایش ظرفیت بایگانی و عدم امکان سوء استفاده و یا امحاء سوابق مکاتبات، اتصال دفاتر نمایندگی با ستاد سازمان در مراکز استان و تسریع در ارجاع و پیگیری مکاتبات اداری را از جمله مزایای سیستم جدید اتوماسیون اداری عنوان کرد.

کد مطلب 3714063

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