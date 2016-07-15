حبیب حسینقلی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: بدنبال واژگونی موتورسیکلت در جاده ملکان- میاندوآب و مصدومیت شدید جوان ۱۶ ساله، تکنسینهای اورژانس ۱۱۵ درخواست بالگرد اورژانس هوائی کردند.

وی سپس افزود: این اتفاق ساعت ۱۸ امروز جمعه اتفاق افتاد و با اعزام تکنسین های اورژانس ۱۱۵ ملکان به محل حادثه و انجام اقدامات پیش بیمارستانی، مصدوم جوان ۱۶ ساله به بیمارستان ملکان انتقال داده شد و به علت شدت بالای مصدومیت درخواست اعزام بالگرد اورژانس هوائی نیز انجام شد.

مسئول روابط عمومی مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی آذربایجان شرقی سپس گفت: بالگرد اورژانس هوائی به بیمارستان ملکان اعزام شد و مصدوم تحت اقدامات درمانی به بیمارستان امام رضا تبریز منتقل شد.

حسینقلی زاده افزود: کلاه ایمنی برای موتورسواران وسیله بسیار مهمی در کاهش صدمات وارده بر موتورسواران در حوادث ترافیکی است و عدم استفاده کلاه ایمنی توسط موتورسواران، شدت صدمات را بسیار بالا می برد.