اجرای پروژه تولید کاغذ از سنگ آهک برای نخستین بار در رفسنجان

به گزارش خبرنگار مهر، محسن صفریان عصر جمعه در سالن فرهیختگان دانشگاه آزاد واحد رفسنجان با حضور رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام اظهار داشت: این دانشگاه در سال ۶۷ با یک رشته کار خود را اغاز کرد و در حال حاضر ۶۹ رشته تحصیلی در مقاطع مختلف است، دکترای تخصصی، کارشناسی ارشد، کارشناسی و کاردانی پیوسته و ناپیوسته دارد که ۵۰ درصد رشته‌ها در دو سال اخیر راه‌اندازی شده است.

وی افزود: دانشگاه آزاد اسلامی رفسنجان ۲۷۱ نفر عضو هیئت علمی دارد که ۶۰ مورد آنها تمام‌وقت هستند و از بهترین اساتید دانشگاه‌های تهران در بین آن‌ها وجود دارد.

صفریان اظهار کرد: در بخش پژوهش و فناوری تعداد ۴۸۳ مقاله علمی در کنفرانس‌های مختلف شامل ۹۶ مقاله ملی و ۱۱۰ بین‌المللی، ۸۹ مقاله isi و ۵۵ مقاله isc و ... از از اعضای هیئت علمی این دانشگاه در مجلات معتبر داخلی و خارجی به چاپ رسیده است.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی رفسنجان تصریح کرد: با توجه به وجود منابغ غنی از سنگ آهک در رفسنجان، کار تحقیقاتی بر روی تولید کاغذ از سنگ آهک برای اولین بار در کشور در رفسنجان در حال انجام است.

صفریان ادامه داد: تولید کاغذ از سنگ آهک طرح دانش بنیان است و در ۳۶ کشور دنیا در حال انجام است و در ایران نیز برای اولین بار در رفسنجان در آینده نزدیک به مرحله تولید خواهد رسید که در تولید این محصول دانش بنیان احتیاج به تنه درخت و آب نیست.

وی از ساخت و ساز ۳۱ هزار و ۱۶۰ مترمربع در این دانشگاه یاد کرد و گفت: کتابخانه دانشگاه در و هزار و ۶۰۰ مترمربع و ۹۰ درصد پیشرفت فیزیکی و مسجد دانشگاه با ۱۰۰ مترمربع زیربنا و ۵۵ درصد پیشرفت فیزیکی همراه است.

صفریان ابراز داشت: در حال حاضر ۱۰۰ دانشجوی اتباع در دانشگاه آزاد واحد رفسنجان مشغول به تحصیل هستند که بالاترین آمار در این خصوص را در استان را داریم.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی رفسنجان تصریح کرد: اخیرا با توجه به سفارشات رئیس عالی دانشگاه مبنی بر درآمدزایی، چند تفاهم‌نامه در طرح‌های برون دانشگاهی با نیروی انتظامی و سازمان زندان‌های استان کرمان امضا کردیم.

وی افزود: در زمینه ریزگردها با سازمان محیط‌زیست طرحی مورد تصویب قرار گرفت که پنج ساله است و ابلاغ آن هفته آینده صورت می‌گیرد و این طرح به دانشگاه آزاد اسلامی رفسنجان واگذار شده است. ضمن اینکه مرکز رشد دانشگاه برای امکان استقرار آسان شرکت‌ها در مرکز شهر تأسیس می‌شود.