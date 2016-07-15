از واکنش اخیر «اولاند» تا وخامت حال مجروحان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از منابع خبری فرانسه، فرانسوا اولاند، رئیس جمهوری فرانسه ادعا کرده که کشورش با آنچه وی خطر تروریسم اسلامی می خواند، روبرو است.

در همین حال «بوریس جانسون»، وزیر خارجه جدید بریتانیا هم اعلام کرده که کشورش دوشادوش فرانسه ایستاده است.

منابع خبری همچنین حال ۵۰ تن از مجروحان را وخیم گزارش کرده اند.

گفتنی است در حادثه تروریستی شب گذشته در شهر نیس مردی ۳۱ ساله که گفته می شود تونسی تبار است با راندن کامیون در مسافتی حدود دو کیلومتر در امتداد ساحل و در میان جمعیتی که برای تماشای مراسم آتش بازی جشن ملی فرانسه گرد آمده بودند، ۸۴ نفر را کشت و ۱۳۰ نفر را مجروح کرد.