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۲۵ تیر ۱۳۹۵، ۲۰:۲۶

آخرین خبرها از حمله تروریستی در فرانسه؛

از واکنش اخیر «اولاند» تا وخامت حال مجروحان

از واکنش اخیر «اولاند» تا وخامت حال مجروحان

رئیس جمهوری فرانسه در تازه ترین واکنش خود به حمله تروریستی شب گذشته «نیس»، کشورش را مورد حمله آنچه وی تروریسم اسلامی می خواند دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از منابع خبری فرانسه، فرانسوا اولاند، رئیس جمهوری فرانسه ادعا کرده که کشورش با آنچه وی خطر تروریسم اسلامی می خواند،  روبرو است.

در همین حال «بوریس جانسون»، وزیر خارجه جدید بریتانیا هم اعلام کرده که کشورش دوشادوش فرانسه ایستاده است.

 منابع خبری همچنین حال ۵۰ تن از مجروحان را وخیم گزارش کرده اند.

گفتنی است در حادثه تروریستی شب گذشته در شهر نیس مردی ۳۱ ساله که گفته می شود تونسی تبار است با راندن کامیون در مسافتی حدود دو کیلومتر در امتداد ساحل و در میان جمعیتی که برای تماشای مراسم آتش بازی جشن ملی فرانسه گرد آمده بودند، ۸۴ نفر را کشت و ۱۳۰ نفر را مجروح کرد.

کد مطلب 3714136

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    نظرات

    • بهرام ۱۲:۲۰ - ۱۳۹۵/۰۴/۲۶
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      آقای اولاند! روی فرانسه و غرب آنقدر سیاه است که این اتفاقات در مقابل جنایات بی شرمانه و ضد بشری شما در بلاد اسلامی مانند الجزایر با یک میلیون کشته بی گناه و همینطور در لبنان و سوریه و ویتنام خیلی کوچک است. البته همین جنایات اخیر در پاریس و بروکسل هم که توسط دست پرورده های اسلام نمای شما و آل نکبت سعود رقم میخورد! روسیاهی از این بالاتر که کشورت حامی فرقه ی جنایتکار رجویست!

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