دعوت استاندار و امام جمعه کرمانشاه برای استقبال از رئیس جمهور

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل استانداری کرمانشاه، در آستانه ی سفر دکتر روحانی رییس جمهور به استان؛ حضرت آیت الله علما نماینده ولی فقیه در استان و دکتر رازانی استاندار کرمانشاه با صدور پیامی مشترک مردم را به استقبال گرم از کاروان تدبیر و امید فرا خواندند.

متن کامل این پیام بدین شرح است:

«بسم الله الرحمن الرحیم

مردم مومن، انقلابی و همیشه در صحنه استان کرمانشاه

با سلام و تحیات. یکشنبه هفته پیش رو بیست وهفتم تیرماه استان سرافراز کرمانشاه میزبان یار دیرین امام ورهبری - رئیس جمهورمحبوب حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی- اعضاء دولت و مقامات عالی رتبه کشوری خواهد بود. بدون تردید انجام این سفر فرصت مغتنمی برای حل مشکلات و نقطه عطفی در پیشرفت و توسعه استان خواهد بود.

در خصوص ضرورت حضور و استقبال شما مردم عزیز از رئیس جمهور محبوب ذکر نکات زیر را ضروری می دانیم:

۱)حضور مردم همیشه در صحنه و ولایتمدار این استان در صحنه های مختلف دفاع از کشور و نظام و حمایت از دولت بر احدی پوشیده نیست. مقاومت جانانه مردم در هشت سال جنگ تحمیلی - حضور در راه پیمائی ها و انتخابات مختلف در طی سی وهفت سال گذشته و استقبال باشکوه و تاریخی از سفر رهبر معظم انقلاب هر کدام سند محکمی است دال برپیوستگی کرمانشاهیان سربلند و نظام جمهوری اسلامی در نتیجه ی این پیوستگی است که دشمنان قسم خورده ی نظام به کرات و از جمله در مذاکرات اخیر هسته ای مجبور به عقب نشینی از مواضع خود و پذیرش شرایط جمهوری اسلامی شده اند.

۲) در تداوم همین مسیر و در راستای اطاعت از فرامین رهبری برای حمایت از دولت، از آحاد مردم عزیز استان دعوت می شود در مراسم استقبال عمومی ریاست محترم جمهور که از ساعت ۸ و ۳۰ دقیقه روز یکشنبه ۲۷ تیرماه از سه راه حافظیه به سمت ورزشگاه آزادی برگزار می شود حضور یافته و مهمان نوازی و کرامت همیشگی اهالی این استان را در استقبال و اعزاز و اکرام رئیس جمهور و دولت خدمتگزار به منصه ظهور برسانند. باشد که در پرتو این حضور شما امید دشمنان برای ایجاد فاصله بین دولت و ملت مانند همیشه مبدل به یأس و انگیزه خدمتگزارانتان در دولت برای تداوم خدمت افزایش یابد».

و السلام علیکم و رحمه الله و برکاته

مصطفی علما اسدالله رازانی

نماینده ولی فقیه و امام جمعه کرمانشاه استاندار کرمانشاه