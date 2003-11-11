بيمه همگاني طيور در كشور ضروري است

به گزارش خبرگزاري مهر وزير جهاد كشاورزي در نشست تخصصي با حضور معاونين و نمايندگان تشكلهاي مرغداران با بيان اين مطلب افزود: بايد تدبيري اتخاذ شود كه هيچ جوجه يك روزه اي قبل از بيمه شدن از واحدهاي مرغداري خارج نشود.

محمود حجتي با اشاره به فراهم بودن زمينه هاي قانوني تشكيل صندوق هاي سرمايه گذاري و حمايتي از بخش دام وطيور گفت: فعاليت و توسعه در اين صندوق ها بايد با حضور و مشاركت جدي خود تشكلها دام و طيور صورت گيرد.

در اين نشست همچنين مهندس طباطبايي معاون امور دام وزارت جهاد كشاورزي نيز با تاكيد بر ضرورت ترويج فرهنگ مصرف تخم مرغ در كشور گفت: توصيه سازمان بهداشت جهاني براي سرانه مصرف هر نفر 180 تخم مرغ در سال است در حاليكه كه اين رقم در كشور ما كمتر از 130 عدد تخم مرغ است.

همچنين در ادامه اين نشست نمايندگان تشكلهاي طيور نكاتي را پيرامون تشكيل صندوق حمايت از مرغداران، بسته بندي گوشت مرغ و رعايت استانداردهاي توليد چگونگي باز پرداخت تسهيلات در يافتي از بانكها ارائه كردند .

