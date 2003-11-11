معاملات ارزي شبكه بانكي كشور بيش از 19 ميليارد ريال كاهش يافت

به گزارش خبرگزاري مهر، امروز سه شنبه بيستم آبان ماه 33 ميليون و 500 هزار ريال دلار آمريكا با نرخ هشت هزار و 362 ريال در شبكه بانكي خريد و فروش شد.
نرخ مرجع ارزهاي عمده در بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در پايان روز شنبه به شرح زير است:
نوع ارز نرخ به ريال
-------------------- -----------------
بك يورو( واحد پول اروپا) 9610
يك دلار آمريكا 8262
يك پوند انگليس 13943
يكصد ين ژاپن 7694
يك فرانك سوئيس 6124
يك دلار كانادا 6369
يك دلار استراليا 5968
يك كرون نروژ 1171
يك كرون سوئد 1070
يك كرون دانمارك 1292
يك درهم امارات متحده عربي 2277
يك ريال عربستان 2230
يك دينار كويت 28269
ك دينار بحرين 22181
يك ريال قطر 2297
يك ريال عمان 21722
ارزش ريالي معاملات ارزي شبكه بانكي امروز سه شنبه با 19ميليارد و 940 ميليون ريال كاهش نسبت به روز گذشته به 280 ميليارد و 127 ميليون ريال رسيد.
به گزارش خبرگزاري مهر، امروز سه شنبه بيستم آبان ماه 33 ميليون و 500 هزار ريال دلار آمريكا با نرخ هشت هزار و 362 ريال در شبكه بانكي خريد و فروش شد.
نظر شما