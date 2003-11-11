  1. اقتصاد
  2. سایر حوزه ها
۲۰ آبان ۱۳۸۲، ۱۶:۴۵

امروز

معاملات ارزي شبكه بانكي كشور بيش از 19 ميليارد ريال كاهش يافت

ارزش ريالي معاملات ارزي شبكه بانكي امروز سه شنبه با 19ميليارد و 940 ميليون ريال كاهش نسبت به روز گذشته به 280 ميليارد و 127 ميليون ريال رسيد.

به گزارش خبرگزاري مهر، امروز سه شنبه بيستم آبان ماه 33 ميليون و 500 هزار ريال دلار آمريكا با نرخ هشت هزار و 362 ريال در شبكه بانكي خريد و فروش شد.
نرخ مرجع ارزهاي عمده در بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در پايان روز شنبه به شرح زير است:
     نوع ارز                                           نرخ به ريال
--------------------                       -----------------
بك يورو( واحد پول اروپا)                            9610
يك دلار آمريكا                                          8262  
يك پوند انگليس                                          13943
يكصد ين ژاپن                                            7694
يك فرانك سوئيس                                      6124
يك دلار كانادا                                            6369 
يك دلار استراليا                                         5968
يك كرون نروژ                                          1171
يك كرون سوئد                                           1070
يك كرون دانمارك                                       1292
يك درهم امارات متحده عربي                          2277
يك ريال عربستان                                        2230
يك دينار كويت                                            28269
ك دينار بحرين                                             22181
يك ريال قطر                                               2297
يك ريال عمان                                              21722

کد مطلب 37143

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها