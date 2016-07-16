موسی بهلولی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: کار بررسی موانع سرمایه‌گذاری اقتصادی در سیستان در دست اقدام است و در این راستا از محققان و پژوهشگران برای آسیب‌شناسی و ارائه راهکارهای لازم دعوت به عمل آمده است.



رئیس دانشگاه زابل تصریح کرد: این شهرستان با داشتن ظرفیتهای مختلف کشاورزی و دامپروری و هم‌مرز بودن با دو کشور افغانستان و پاکستان، بستر مناسبی برای سرمایه‌گذاری در بخش‌های تولید و صادرات دارد.



وی با تاکید بر اینکه باید موانع سرمایه‌گذاری در این منطقه شناسایی شود، خاطرنشان کرد: احداث گلخانه‌های پلاستیکی، گلخانه تولید گل و گیاهان زینتی و ایجاد قلمستان و باغات انگور از جمله اقدام دانشگاه زابل در جهت ترویج کارآفرینی و رونق اقتصادی در منطقه است.



بهلولی خاطرنشان کرد: پروژه‌های زراعی و دامی این دانشگاه با هدف رفع مشکلات مردم، ارائه راهکارهای جدید و بهینه مطابق با شرایط منطقه در راستای تحقق رسالت این دانشگاه انجام می‌شود.



رئیس دانشگاه زابل با اشاره پیشرفت فیزیکی ۳۰ درصدی ساختمان سازمان مرکزی این دانشگاه خاطرنشان کرد: کلنگ ساختمان سازمان مرکزی دانشگاه زابل واقع در سایت جدید از سال گذشته با زیر بنای ۳۰۰۰ متر مربع بر زمین زده شد.



وی ادامه داد: پروژه مذکور از محل درآمد عمومی دانشگاه در حال انجام است در حال حاضر دارای پیشرفت فیزیکی ۳۰ درصد است.

بهلولی اظهار کرد: دانشگاه زابل ۵ دانشکده بنام‌های دانشکده آب و خاک، ادبیات علوم انسانی، فنی و مهندسی، هنر و معماری، منابع طبیعی، دامپزشکی، علوم پایه و کشاورزی دارد و رشته‌های این دانشگاه در مقاطع در مقاطع دکتری ، کارشناسی ارشد، کارشناسی و دکترای عمومی تدریس می‌شود.