به گزارش خبرنگار مهر، دکتر باقر لاریجانی معاون آموزشی وزارت بهداشت در حکمی دکتر رامتین حدیقی را به عنوان رئیس مرکز خدمات آموزشی منصوب کرد.

رامتین حدیقی عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران است.

مرکز خدمات آموزشی وزارت بهداشت در پاسخ به نیازهای مراجعین در سه حوزه دانش آموختگان داخل، بورسها و دانشجویان و دانش آموختگان خارج فعالیت می‌ کند.

این مرکز تلاش می‌کند فرآیند بورس های داخل و خارج ، امور دانشجویان و دانش آموختگان را تسهیل کند.

این مرکز به دنبال تغییر ساختار وزارت بهداشت، درمان و آموزشی پزشکی و انحلال معاونت دانشجویی و فرهنگی در آذر سال ۷۹ از ادغام ادارات کل «بورسها و دانشجویان خارج»، «دانشجویان ودانش آموختگان داخل» و «دانش آموختگان خارج» با نام مرکز امور دانشجویی در حوزه معاونت آموزشی تشکیل شد.

پس از چند سال با تشکیل مجدد معاونت امور دانشجویی و فرهنگی در سال ۱۳۸۶، این مرکز به مرکز خدمات آموزشی وزارت بهداشت تغییر نام پیدا کرد.

پیش از این ریاست مرکز بر عهده دکتر شهرام اجتماعی مهر بود که پس از رفتن وی از این مرکز دکتر حمید اکبری قائم مقام معاونت آموزشی، سرپرستی این مرکز را تاکنون برعهده داشت.