به گزارش خبرنگار مهر، نصرت الله حیدری صبح شنبه در جمع پرسنل شرکت های حمل و نقل همدان گفت: با توجه به تصمیمات گرفته شده در کارگروه تخصیص سوخت بر مبنای پیمایش از اول مرداد ماه سال جاری، کارت سوخت آن دسته از خودروهای دیزلی که فاقد بیمه اجباری شخص ثالث بوده و بیش از یک ماه عبارت «هشدار بیمه» را در جایگاه‌های عرضه سوخت دریافت کرده‌اند، غیرفعال خواهد شد.

وی افزود: با هماهنگی انجام شده میان شرکت پخش فرآورده‌های نفتی، پلیس راهور و بیمه مرکزی قرار بر این شد که کارت سوخت خودروهای سنگین فاقد بیمه به طور موقت غیرفعال شود، تا نسبت به رفع مشکل بیمه‌ای خود اقدام کنند.

وی با بیان اینکه براساس بانک اطلاعاتی بیمه مرکزی خودروهای فاقد بیمه یک ماه در وضعیت هشدار قرار می‌گیرند و این موضوع در جایگاه‌های سوخت به مالک یا راننده مربوطه اعلام می‌شود، گفت: در صورت بی توجهی مالک وسیله نقلیه، پس از یک ماه کارت سوخت خودرو در لیست خاکستری قرار گرفته و غیرفعال خواهد شد.

وی عنوان کرد: خودروهای فاقد بیمه شخص ثالث از ششم خردادماه پیام هشدار را در زمان سوخت‌گیری در جایگاه‌ها دریافت کرده‌اند و بر همین اساس زمان کافی برای رفع مشکل بیمه خود داشته‌اند.

حیدری عنوان کرد: خودروهای فاقد بیمه شخص ثالث پس از رفع مشکل بیمه خود، کارت سوختشان فعال می‌شود و مجاز به دریافت سوخت از طریق کارت می‌شوند.

مدیرکل حمل و نقل و پایانه های استان همدان اظهار داشت: مالکان خودروهایی که دارای بیمه‌نامه معتبر هستند اما اخطارنامه بیمه را دریافت کرده اند، باید ا۲۶ز امروز تیرماه جاری با در دست داشتن اصل بیمه‌نامه و مدارک خودرو به دفاتر پلیس ۱۰+ مراجعه کنند و پس از تایید بیمه‌نامه خودرو توسط این دفاتر، کارت سوخت خودروی مربوطه دوباره فعال می‌شود.

حیدری عنوان کرد: ‌اجرای این پروژه در راستای غیرفعال شدن کارت سوخت ناوگانی است که فعالیت نمی‌کنند و یا اسقاط شده‌اند، اما از کارت سوخت آنها استفاده می‌شود.

شرایط و ضوابط جدید تاسیس شرکت های حمل و نقل

معاون حمل و نقل و پایانه های استان همدان نیز از شرایط و ضوابط جدید تاسیس شرکت های حمل و نقل مسافربری در همدان خبرداد.

مصطفی پناهنده گفت: متقاضیان تأسیس شرکت های حمل و نقل مسافربری باید با مراجعه به اداره کل حمل و نقل استان در خواست خود را به صورت کتبی ارائه دهند.

وی با بیان اینکه تأسیس شعبه شرکت های حمل و نقل مسافربری برای شرکت های دارای پروانه فعالیت بلامانع است، افزود: تأسیس شرکت باید به صورت کتبی به اداره کل ارائه شود و این در حالیست که موسسات مسافربری نمی توانند نسبت به این امر اقدام کنند.

وی اظهار داشت: افرادی که به عنوان مدیرعامل، مدیر شعبه، عضو هیئت مدیره شرکت ها و یا مدیر موسسات برون شهری مسافر سابقه کار داشته باشند ضرورتی برای انطباق مدرک تحصیلی آنان وجود ندارد و به شرط داشتن حداقل ۳ سال سابقه در سمت های مذکور می توانند به عنوان مدیرعامل یا مدیرشعبه شرکت های دیگر انتخاب شوند.

پناهنده در خصوص تأسیس شرکت های مسافربری در روستاها نیز گفت: شرکت باید دارای پایانه اختصاصی، غرفه یا سکو در پایانه های شهر یا ایستگاه های مسیر روستایی برای سوار وپیاده کردن مسافر داشته باشد.

معاون حمل و نقل و پایانه های استان همدان عنوان کرد: مدیرعامل و مدیر شعبه شرکت های حمل و نقل مسافربری باید تصدی مدیرعاملی یا عضویت در هیئت مدیره خود را از طریق روزنامه رسمی ارائه دهد.

وی افزود: همچنین افرادی که در هیئت مدیره تشکل های صنفی حمل و نقل بین شهری سوابق دارند باید معرفی نامه از سوی تشکل صنفی مربوطه ارائه دهند.

معاون حمل و نقل و پایانه های استان همدان اظهار داشت: ثبت شرکت هیچ گونه تعهدی را مبنی بر صدور پروانه فعالیت برای سازمان ایجاد نخواهد کرد.