به گزارش خبرگزاری مهر، شهناز حمزه لویی در سخنانی اظهار داشت: بیش از ۴۰ هزار نفر مستمر بگیر در سطح استان تحت پوشش تامین اجتماعی هستند.

وی بیان داشت: طی سال گذشته بیش از پنج هزار میلیارد ریال برای پرداخت حقوق به بیمه شده های تامین اجتماعی هزینه شده است.

مدیر کل تامین اجتماعی لرستان با بیان اینکه بیش از ۲۱۸ هزار نفر بیمه شده اصلی و دو هزار و ۶۵۳ مقرری بگیر بیمه بیکاری زیر چتر حمایتی تأمین اجتماعی لرستان قرار دارند عنوان کرد: در سال گذشته در راستای پرداخت مقرری به مقرری بگیران بیمه بیکاری و عرضه تعهدات کوتاه مدت به بیمه شدگان استان مبلغ ۲۶۲ میلیارد ریال هزینه شده است.