به گزارش خبر گزاري مهر ، در آخرين جلسه ستاد برنامه ريزي و هماهنگي مراسم روز جهاني قدس ضمن اعلام مطلب فوق، نمايندگان سازمان و مراكز مختلف، برنامههاي ويژه خود را در اين مناسب بيان كردند.
رييس ستاد انتفاضه و قدس نيز در اين جلسه ضمن با اهميت خواندن مردم در مراسم روز جهاني، قدس گفت: رژيم اشغالگرصهيونيستي و آمريكا و بسياري از دشمنان ملت ايران و ملت مظلوم فلسطين اميدوارند كه حضور مردم در اين مراسم كمرنگ باشد.
وي افزود: تمامي ملتهاي مسلمان و آزادي خواهان جهان بايد به منظور اعلام انزجار خود از جنايات اسراييل غاصب و پايمال كردن حق ملت فلسطين، حضوري فعال در راهپيمايي روز جهاني قدس داشته باشند.
رجبي معمار گفت: شركت فعالانه مسلمانان در مراسم روز جهاني قدس موجب قوت گرفتن مبارزان فلسطيني در ادامه راه مقدسشان خواهد بود.
ستاد برنامه ريزي و هماهنگي روز جهاني قدس با صدور اطلاعيه اي اعلام كرد
برگزاري راهپيمايي روز جهاني قدس روز جمعه 30 آبان ماه در سراسر كشور
مراسم راهپيمايي روز جهاني قدس روز جمعه (30 آبان) در بيست و ششمين روز ماه مبارك رمضان راس ساعت 10 صبح در سراسر كشور برگزار خواهد شد.
به گزارش خبر گزاري مهر ، در آخرين جلسه ستاد برنامه ريزي و هماهنگي مراسم روز جهاني قدس ضمن اعلام مطلب فوق، نمايندگان سازمان و مراكز مختلف، برنامههاي ويژه خود را در اين مناسب بيان كردند.
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