برگزاري راهپيمايي روز جهاني قدس روز جمعه 30 آبان ماه در سراسر كشور

به گزارش خبر گزاري مهر ، در آخرين جلسه ستاد برنامه ريزي و هماهنگي مراسم روز جهاني قدس ضمن اعلام مطلب فوق، نمايندگان سازمان و مراكز مختلف، برنامه‌هاي ويژه خود را در اين مناسب بيان كردند.

رييس ستاد انتفاضه و قدس نيز در اين جلسه ضمن با اهميت خواندن مردم در مراسم روز جهاني، قدس گفت: رژيم اشغالگرصهيونيستي و آمريكا و بسياري از دشمنان ملت ايران و ملت مظلوم فلسطين اميدوارند كه حضور مردم در اين مراسم كم‌رنگ باشد.

وي افزود: تمامي ملت‌هاي مسلمان و آزادي خواهان جهان بايد به منظور اعلام انزجار خود از جنايات اسراييل غاصب و پايمال كردن حق ملت فلسطين، حضوري فعال در راهپيمايي روز جهاني قدس داشته باشند.

رجبي معمار گفت: شركت فعالانه مسلمانان در مراسم روز جهاني قدس موجب قوت گرفتن مبارزان فلسطيني در ادامه راه مقدسشان خواهد بود.

