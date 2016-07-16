تعیین هزینه های مازاد بر کرایه تاکسی

مهرآباد - سعید طلایی: بعد از سالها بحث و جدال رانندگان تاکسی و مسافران بر سر روشن کردن کولر، مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهر تهران اخذ کرایه بیشتر بابت روشن کردن کولر در تاکسی را خلاف قانون اعلام و اظهار کرد: «باید راننده تاکسی سیستم سرمایش خود را در اختیار مسافران قرار دهد!» البته از آنجا که اکثر رانندگان تاکسی پدر هستند و یکی از وظایف ذاتی و افعال غریزی پدران خاموش کردن کولر است، این اظهار نظر غیر منطقی و زورگویانه به نظر می رسد. فلذا بنا به حکم عقل سلیم نه تنها دریافت هزینه روشن کردن کولر حق مسلم رانندگان محترم است بلکه هیچ کس نمی تواند این عزیزان را از سایر حقوقشان که در ذیل می آید محروم نماید :

ردیف شرح و بسط مورد مربوطه هزینه دریافتی ۱ اخذ جریمه از مسافرینی که پول خرد به همراه ندارند. معادل رند شدن کرایه به سمت بالا ۲ اخذ هزینه مربوط به مشارکت در بحث های سیاسی روز و تحلیل موشکافانه رویدادهای منطقه به ویژه تحولات خاورمیانه و تاثیر جناح حاکم در سوریه بر روند شکل گیری مردم سالاری. هزار و پانصد تومان بابت هر پنج دقیقه ۳ اخذ هزینه مربوط به نصب لنگ خیس بر روی پنجره سمت راننده جهت ایجاد فضایی خنک و مطبوع برای مسافران. بستگی به میزان رطوبت لنگ از هزار تومان به بالا ۴ اخذ جریمه از مسافران بابت محکم بستن در. (تشخیص محکم بودن ضربه بر عهده راننده می باشد و مسافران حق هیچگونه اظهارنظری ندارند.) پس ندادن مابقی کرایه به علاوه تقدیم ناسزا با رعایت شرایط حضور یا عدم حضور بانوان در تاکسی ۵ اخذ هزینه جهت پخش موسیقی درخواستی و یا تغییر موج رادیو به موج درخواستی مسافران. (فقط آهنگ های مجاز مگر در شرایط خاص.) پانصد تومان. قابل شما را هم ندارد ۶ اخذ جریمه بابت صحبت کردن مسافرین با تلفن همراه در این مورد راننده حق پیاده کردن مسافر را دارد. ۷ مالیات بر ارزش افزوده نه درصد

لازم به ذکر است که رانندگان محترم تاکسی می توانند هر جا که دلشان خواست و قسمت بود ترمز کنند و همچنین استعمال انواع دخانیات و غیره در حین رانندگی برای این عزیزان بلامانع است. همچنین تبدیل ناگهانی تاکسی های خطی به دربستی در مواقع بارندگی و آلودگی هوا با توجیه «طرف سه هزار میلیار از بیت المال رو خورده هیچ کاریش ندارند» کاملا پذیرفتنی و قابل قبول است.

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