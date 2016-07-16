به گزارش خبرگزاری مهر، شهباز حسنپور بیگلری، با اشاره به وضعیت پروژههای فرهنگی و ورزشی حوزه انتخابیه خود، گفت: بیش از ۱۰ پروژه فرهنگی و ورزشی با مشارکت مردم در شهرها و روستاهای اقماری شهرستانهای سیرجان و بردسیر در حال ساخت است و مردم در هفته گذشته میزبان وزیر ورزش و جوانان بودند که بیش از ۱۰ مجموعه ورزشی و فرهنگی در حال ساخت، با حضور وزیر مورد بازدید و بهربرداری قرار گرفت و تا پایان سال تمامی پروژهها نیز آماده میشوند.
نماینده مردم سیرجان و بردسیر در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه توجه به خواست عمومی مردم امری ضروری است، گفت: جوانان منطقه علاقهای خاصی به فعالیتهای ورزشی و فرهنگی دارند به همین دلیل در این حوزه سرمایهگذاری شد و خوشبختانه در شهرستان سیرجان بیش از ۱۴ تشک کشتی از یک فرد خیر اهدا شده است.
وی ادامه داد: بهتر است به جای تصویر چالشها و سیاسی بازیهای عرصه ورزش به افزایش کمکهای مردمی برای ارتقاء سطح فرهنگی و ورزشی جامعه و علاقه جوانان شهرستانها برای انجام فعالیتهای ورزشی اهمیت داد.
حسنپور بیگلری با بیان اینکه مشارکت خیرین برای ساخت مجموعههای فرهنگی و ورزشی میتواند الگویی برای افزایش گرایش خیرین به این اقدام آیندهساز باشد، گفت: دولت در شرایط مناسبی برای سرمایهگذاری در همه بخشها نیست و با توجه به اینکه کشور ایران جوان است باید خیرین به این سمت سوق داد.
نماینده مردم سیرجان و بردسیر در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه سرانه ورزشی شهرستان سیرجان معقول است، به سایت خانه ملت گفت: امروز سرانه ورزشی از ۳۲ سانتیمتر به بالای ۷۰ سانتیمتر رسیده است.
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