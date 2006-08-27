احتمال راي ممتنع چين و روسيه به قطعنامه ضد ايراني افزايش يافته است

دكتر جعفر قامت در گفتگو با خبرنگار سياسي "مهر"، با بيان اينكه از محتواي پاسخ ايران به بسته پيشنهادي هنوز خبري در دست نيست، گفت : موضع رسمي و تغيير ناپذير ايران اين است كه غني سازي را كنار نخواهد گذاشت و اين موضع آمريكا يها و دوستان اروپايي آنان را راضي نخواهد كرد و پاسخ ايران از سوي غرب رد خواهد شد .

وي با بيان اينكه نمي توان به اختلاف اساسي ميان كشورهاي عضو دائم شوراي امنيت برسرموضوع هسته ا ي ايران اميدوار بود ، تاكيد كرد كه تحولات منطقه اي گوياي اين امر است .

قامت با اشاره به استقرار هواپيما هاي F21 آمريكا در قطر و افزايش نيروهاي نظامي اين كشور درعراق در روزهاي اخير ياد آور شد: اين تغييرات نشان مي دهد آمريكا هر گونه فشارهاي اقتصادي و نظامي را بطور جدي در دستور كار خود دارد.

وي با بيان اينكه هر گونه مهلت دهي به ايران، براي اقدامات تند آمريكا ايجاد مشروعيت خواهد كرد افزود : نهايت همكاري روسيه و چين با ايرا ن درپرونده هسته اي راي ممتنع به قطعنامه تحريم عليه ايران خواهد بود .

به گفته اين استاد دانشگاه احتما ل راي ممتنع روسيه و چين به قطعنامه هاي ضد ايراني شوراي امنيت در پي پاسخ ايران به بسته پيشنهادي افزايش يافته است ولي نمي توان انتظار داشت قطعنامه اي وتو شود .

وي افزود: تفاوت نظر روسي ها بعد از پاسخ ايران به بسته و پيش از آن صرفا براي گرفتن امتياز بيشتر از دو طرف موضوع است .

قامت به كاهش شديد روابط تجاري روسيه با ايران درماههاي اخيراشاره كرد و گفت : با توجه به حجم بالاي مبادلات تجاري روسيه و چين با آمريكا به نظر مي رسد مسكو و پكن در مقابله تهران و واشنگتن طرف آمريكا را خواهند گرفت .



وي درعين حال با اشاره به مخالفت روسيه و چين با تك قطبي شدن جهان، مخالفت اعلامي اين دوكشور با تحريم قوري ايران را در اين راستا ارزيابي كرد .



اين تحليلگر مسائل بين الملل گفت : روسيه و چين با يكه تازي آمريكا در جهان مخالفند اما واقعت اين است كه هنوز نتوانسته اند جهان چند قطبي را تحقق بخشند .



وي رابطه روسيه و آمريكا را در قضيه ايران همكاري توام با رقابت خواند .



قامت در ادامه همچنين در خصوص تغيير مواضع اسپانيا نسبت به مسائل هسته اي ايران و اعلام موافقت با آن گفت : مواضع اسپانيا با اتحاديه اروپا هماهنگ است واين گونه نظرات براي تست كردن ايران مطرح مي شود .



وي افزود : اگر ايران دربرابر اين گونه مواضع ابرازخوشنودي كند و مواضعش را تغيير دهد، نشاندهنده اين است كه ايران در موضع ضعف است و نشان مي دهد كه تهران مي خواهد از كمترين ظرفيتها براي نجات خود استفاده كند .



اين استاد دانشگاه تاكيد كرد ايران بايد در قضيه هسته اي خود سياست سخت ولي انعطاف پذيررا در پيس بگيرد و سعي نمايند گره را با دست باز كند نه با دندان .