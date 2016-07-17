نشست وزرای کار کشورهای گروه ۲۰/ افزایش نابرابری در درآمدها

به گزارش خبرنگار مهر، سازمان جهانی کار در تازه ترین گزارش خود درباره نشست وزرای کار کشورهای گروه ۲۰ اعلام کرد: اعلامیه وزرای کار کشورهای گروه بیست در پکن بر این نکته تاکید دارد که اشتغال مولد و کار مناسب پایه و اساس معیشت مردم در سراسر جهان است.

همچنین وزیران گروه ۲۰ در عمل برای پیشبرد کار مناسب، افزایش اشتغال و تولید فرصت های شغلی مناسب به توافق رسیدند. اقدام به ایجاد مشاغل با کیفیت بیشتر به عنوان یک عامل ضروری برای رشد پایدار و متوازن مطرح شده است.

برای دستیابی به اینگونه اهداف وزرای کار کشورهای گروه ۲۰ پیشنهاد کرده اند در زمینه هایی مانند حداقل دستمزدها و تقویت مکانیزم چانه زنی جمعی فعالیت شود. آنها بر این نکته تاکید کردند که سرمایه گذاری ها همچنان ضعیف است و این مسئله باعث افت بهره وری و اشتغال در این کشورها شده است.

در عین حال، بر این نکته تاکید شد که ممکن است نتایج بیکاری و بازار کار ضعیف در بسیاری از اقتصادها به ویژه برای جوانان باقی بماند. رشد دستمزدهای واقعی همچنان در کشورهای گروه ۲۰ پایین است و بسیاری از اقتصادها به دنبال مقابله با افزایش نابرابری در درآمدها هستند.

توصیه هایی نیز بر افزایش اشتغال با تمرکز بر توسعه مهارت و دوره های کارآموزی، اعمال سیاست دستمزد پایدار و حفاظت اجتماعی عادلانه و پایدار ارائه شده است. قرار است اجلاس بعدی وزرای کار کشورهای گروه ۲۰ در آلمان برگزار شود که به مسائلی مانند شکاف جنسیتی در اشتغال، مهاجرت نیروی کار، بحران پناهندگان، پرداختن به فرصت ها و نوآوری و ... پرداخته خواهد شد.